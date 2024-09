Come prendersi cura della pelle dopo l’estate? La fine delle ferie ci porta a fare i conti con l'arrivo dell'autunno e l'inevitabile bisogno di prenderci cura della nostra pelle in modo diverso: ecco quindi che la skincare post vacanze ha bisogno di attenzioni specifiche. Se in estate abbiamo dato quasi il totale addio al trucco, indossando per lo più creme solari e sieri dalle texture leggeri, ora la parola d'ordine è idratare. Riequilibrare la pelle dopo l'esposizione al sole, provare a mantenere l'abbronzatura e preservare la luce guadagnata durante il periodo richiede alcune tattiche beauty che scopriremo insieme in questo articolo.

Come idratare la pelle dopo le vacanze? Scegli un buon detergente;

Applica il tonico;

Prediligi una crema idratante con ingredienti attivi appositi;

Abbina un siero. Dopo le vacanze estive, la nostra pelle si ritrova spesso a pagare il prezzo delle giornate passate al sole, al mare e all'aria aperta. Se hai superato i 40 anni, sai bene quanto sia importante mantenere la pelle idratata e luminosa, soprattutto dopo alcuni mesi in cui hai messo il tuo viso a dura prova. Non limitarti alla prevenzione delle rughe o alla secchezza, dovrai ridare vitalità, luminosità e soprattutto nutrimento. La pelle over 40 e over 50 ha esigenze diverse rispetto a quella di una ventenne: la produzione di collagene rallenta, i segni del tempo iniziano a farsi più evidenti e l'idratazione diventa un pilastro fondamentale per mantenere l'elasticità e la tonicità del viso. Dopo le vacanze, è essenziale adottare una routine mirata, che aiuti a ripristinare l'idratazione persa e a rigenerare il tessuto cutaneo. Innanzitutto, è importante partire con una buona detersione. Spesso si tende a sottovalutare l'importanza di un detergente delicato, preferendo prodotti più aggressivi che promettono di pulire a fondo. Dopo aver lavato il viso, il passaggio successivo è l'uso di un tonico. Non trascurare questo passaggio! Un buon tonico può aiutare a ristabilire il pH naturale della pelle e a prepararla a ricevere meglio i trattamenti successivi. A questo punto armati di un elisir di bellezza: una buona crema idratante che aiuti a trattare la perdita di acqua, attraverso l'ausilio di ingredienti attivi come il retinolo, i peptidi, la vitamina C e la vitamina E. Senti che la tua pelle abbia bisogno di una marcia in più? Aggiungi alla skincare un buon siero. Per approfondire: Pelle secca dopo i 40 anni: come idratarla

Perché è importante l’idratazione della pelle dopo le vacanze? Contrastare l'invecchiamento;

Aiutare i principi attivi dei trattamenti a funzionare al meglio;

Prevenire danni alla pelle. Quando le vacanze sono terminate, il rientro richiede qualche attenzione in più dal punto di vista della beauty routine. L'idratazione diventa più che mai fondamentale e se ti stai chiedendo perché, pensa a quello a cui è stata esposta: vento, raggi UV, il sale o il cloro hanno impattato sull'equilibrio naturale e spesso hanno contribuito ad una disidratazione. Se tieni alla tua pelle, desideri contrastare l'invecchiamento cutaneo, devi ricordarti quanto l'idratazione sia importante: proprio restituire l'equilibrio, favorendo una rigenerazione è da mettere in cima alle priorità. La pelle potrà ripararsi, combattere i segni di stress ossidativo, evitare la formazione di macchie o combatterle adeguatamente rendendo i trattamenti più efficaci agendo proprio sull'idratazione, così da prevenire altri danni ulteriori. Non dimentichiamo poi che la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo e il primo a mostrare i segni di uno squilibrio interno o esterno: la pelle disidratata può indicare che il corpo ha bisogno di attenzioni particolari, come un apporto maggiore di liquidi o nutrienti. Forse non lo sai ma è un ottimo modo per prolungare l'abbronzatura, quel colorito dorato che hai ottenuto con tanto impegno attraverso l'esposizione al sole controllata e protetta tramite apposite creme solari con un SPF adeguato al tuo fototipo. Per approfondire: Consigli per una Pelle Luminosa: regole della glowing skincare

In che ordine bisogna fare la skincare? Scrub;

Detersione;

Idratazione;

Maschere periodiche. Il consiglio per una skincare top post vacanze è quella di scegliere una metodologia in base alle proprie esigenze: di tendenza la skincare coreana, caratterizzata da molti passaggi e una doppia detersione ma altrettanto efficace un trattamento classico che parte dallo scrub. Esfoliare, contrariamente a quanti molti credono, non rovina l'abbronzatura ma aiuta a prolungarla rendendo la pelle più idratata e rimuovendo le cellule morte. Dopo una corretta esfoliazione, consigliamo una detersione, preferendo un detergente non troppo aggressivo. Si passa quindi all'idratazione: meglio utilizzare creme ad hoc per over 40 e over 50 con un buon INCI in cui non mancano principi attivi capaci di idratare in modo ricco con soluzioni anti-age. Periodicamente si consiglia in aggiunta l'utilizzo di maschere viso idratanti: in questo modo si va a dare un vero e proprio booster alla propria skincare routine.