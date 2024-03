Semplice: approfondendo l'argomento e tenendo presente che, specie dopo una certa età, la cosa migliore da fare non è appesantire la routine di haircare, ma renderla più snella. Ridurre il numero di prodotti che impieghiamo quotidianamente (o quasi) diventa infatti fondamentale e vi spiegheremo anche il perché, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Maschere, balsami, creme liscianti o anticrespo, fiale, fialette e molto altro ancora: quando ci si prende cura dei propri capelli si è sempre tentate di inserire questo o quel prodotto in più, complice anche la vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato. D'altronde tutti promettono risultati miracolosi e sembrano imprescindibili per mantenere sana la chioma : come si fa a farne a meno?

Tuttavia, semplificando il più possibile e basandoci su studi di settore (come Chemistry of Wellness: hair and haircare, condotto dal dipartimento di Chimica dell' Università del West Virginia ), occorrerebbe tenere presente che nello scegliere dei prodotti per la cura dei capelli vanno ritenute essenziali le funzioni di:

La nostra chioma (precisamente come qualsiasi parte del nostro corpo) è unica e ha delle necessità che possono dipendere sia da fattori interni come l'età e lo stato di salute, che da fattori esterni come stress, inquinamento ambientale e abitudini scorrette.

Prima di scendere nel dettaglio dell'argomento, occorre fare una piccolissima premessa. Non esiste un numero corretto di prodotti valido per tutte, né tantomeno esiste una combinazione ideale a livello universale, a nessuna età e in nessuna condizione.

I prodotti destinati allo styling e tutti gli altri prodotti con ingredienti più aggressivi (come i lauril/lauretilsolfati) modificano invece la struttura per dare alla chioma quello che sicuramente all'apparenza è un bell'effetto estetico, ma che alla lunga li rende più fragili.

I capelli ricci, per esempio, hanno dei follicoli piliferi a forma di uncino che rendono più elevata la presenza dei legami disolfuro, mentre i capelli lisci hanno follicoli rotondi, che invece la diminuiscono. I prodotti finalizzati alla pulizia, all'idratazione e alla protezione dei capelli non alterano la struttura , specie se contengono ingredienti delicati come i ceramidi.

Facciamo ora un approfondimento più tecnico (sempre citando Chemistry of Wellness: hair and haircare): i capelli hanno una propria struttura naturale, che è determinata dalla forma dei follicoli piliferi e dalla presenza o dall'assenza dei legami disolfuro , dei ponti che uniscono tra loro gli amminoacidi delle proteine ​​della cheratina.

Non solo: con l'età a cambiare sono anche i livelli di ormoni, che possono portare a un più o meno evidente diradamento . Ancora, i capelli diventano bianchi perché i melanociti, cellule responsabili della produzione della melanina, rallentano la loro azione fino a quasi interromperla. Infine, l'invecchiamento cutaneo influisce anche sui follicoli piliferi, che indebolendosi non trattengono più i capelli.

Tenuto conto di quanto abbiamo detto, eccoci con un'ulteriore precisazione: a partire dai 40 anni è ancor più necessario ridurre i prodotti e considerare che per rispettare la nostra chioma dovremmo davvero concentrarci quasi esclusivamente su prodotti che puliscono, idratano e proteggono. Come mai? Perché è il momento in cui si innesca, in maniera del tutto naturale, il processo di invecchiamento cutaneo.

Quali prodotti scegliere per la routine capelli?

Dunque, scegliere con cura i prodotti per la cura dei capelli è importante a ogni età e diventa essenziale quando la chioma comincia a invecchiare. Ma quali prodotti bisogna scegliere? E occorre rinunciare del tutto ai prodotti per acconciare e rifinire i capelli? All'ultima domanda la risposta, chiaramente, è no: un uso consapevole dei prodotti di styling non crea disagi.

Molto più semplicemente occorre tenere in considerazione che per avere davvero dei capelli sani e forti dovremmo rispettare la loro struttura, la loro forma e le loro caratteristiche, anche se talvolta possono non riscontrare del tutto il nostro gusto estetico. Occasionalmente, per esempio, va benissimo utilizzare mousse, liscianti o prodotti per arricciare, ma è fondamentale che non diventi un'abitudine quotidiana. Riguardo i prodotti da scegliere è presto detto:

Shampoo;

Balsamo;

Maschere;

Oli naturali.

I prodotti succitati sono gli essenziali per una haircare routine minimal ma completa, specie se si tiene a mente che, per quanto riguarda gli shampoo, sono da ritenersi ottimi quelli che contengono alcool cetilico e stearilico, acidi grassi a catena lunga che creano un rivestimento protettivo sui capelli, prevenendone la secchezza.

Per i balsami, è bene prediligere quelli che contengono ceramidi, che formano uno strato ceroso nel follicolo pilifero interno, aiutando i capelli a mantenere la loro struttura e forza. Ricordiamo poi che le maschere nutrienti o idratanti non dovrebbero contenere solfati e parabeni, e di scegliere oli naturali, che contribuiscono a per riparare i danni e rinforzare i capelli fragili.