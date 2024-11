Le macchie sul viso sono aree della pelle che manifestano una pigmentazione superiore al resto del corpo , con un accumulo di melanociti. Possono essere provocate dall'età o da una combinazione di invecchiamento e cattiva esposizione al sole. Esistono ingredienti e attivi specifici, anche naturali, che possono aiutare ad attenuarle, come per esempio l'acido ascorbico.

I melanociti sono cellule deputate alla produzione di melanina , ovvero la sostanza che protegge l'epidermide dai raggi UV e che, quando è distribuita in modo omogeneo, dona alla pelle un'abbronzatura uniforme. L' abbronzatura a macchie si manifesta invece in caso di scorretta esposizione al sole , quando si stanno assumendo farmaci ormonali, cortisonici o antibiotici. Anche depilazione e ceretta, o problemi dermatologici, possono contribuire al problema dell'abbronzatura a macchie.

Come cambia la beauty routine se hai le macchie sul viso?

La beauty routine non cambia, a cambiare sono i prodotti da scegliere per eseguirla correttamente.

per eseguirla correttamente. Esistono trattamenti estetici (alcuni appannaggio esclusivo dei centri estetici) come il peeling chimico con prodotti di un certo tipo, che possono coadiuvare una buona skincare routine e rimuovere le macchie.

Sul mercato sono presenti moltissime soluzioni contro le macchie sul viso, come per esempio le creme depigmentati o schiarenti. Anche i peeling fatti in casa possono aiutare con questa problematica, così come la luce pulsata e la crioterapia.

Se vuoi risolvere il problema delle macchie sul viso, discutine con il tuo dermatologo e, in base anche allo storico della tua pelle, alla sua salute e al tipo, potrai farti consigliare la migliore crema per la tua situazione specifica. Pelli sensibili potrebbero infatti non gradire particolarmente prodotti troppo aggressivi, come i peeling fatti in casa.