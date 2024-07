Risciacquo acido dei capelli: a cosa serve e come si fa?

Il risciacquo acido è un trattamento che conta sull'applicazione di una sostanza con ph acido sulla chioma. La sostanza in questione, diluita con l'acqua, è efficace per richiudere le squame dei capelli, ristabilire il naturale pH della chioma e ridurre l' effetto opaco e crespo .

Generalmente, il risciacquo acido va eseguito come passaggio finale della haircare routine dopo aver lavato i capelli e può essere seguito dall'applicazione di una maschera per capelli idratante o nutriente.

Queste squame si aprono durante lo shampoo, per via del ph dei detergenti e del calcare presente nell'acqua del rubinetto. Le squame aperte rendono il capello irregolare e opaco, dandogli un effetto sciupato o crespo. Con il risciacquo acido, invece, le squame tornano a chiudersi e la chioma torna quindi morbida e luminosa.

In seguito applica la soluzione acida sui capelli. In questa caso hai diverse opzioni. Puoi spruzzarla sulla chioma bagnata usando uno spruzzino oppure applicare alcune gocce sulle lunghezze e sulle punte umide.

Infine, come abbiamo già visto, il risciacquo acido è un rimedio efficace per richiudere le squame che ricoprono il fusto dei capelli. Durante il lavaggio – a causa dell'acqua calda e calcarea – le cuticole tendono ad aprirsi.

Per quale tipo di capello è indicato il risciacquo?

Capelli lisci;

Capelli ricci;

Capelli mossi;

Capelli tinti.

Il risciacquo acido permette di chiudere le cuticole, rendendo i capelli più lisci. Dunque è particolarmente indicato per chi possiede questa tipologia di chioma, donando morbidezza e lucentezza, ma soprattutto rendendo più sano il fusto.

Questo trattamento inoltre è utile per ridurre l'effetto crespo, per questo è ottimo per chi ha i capelli mossi o ricci. In questo caso sarebbe meglio non versare la soluzione direttamente sulla chioma, ma tamponarla delicatamente.

Lascia agire la soluzione per mezz'ora, poi massaggia la cute per evitare di creare l'effetto crespo. Infine il risciacquo acido è ottimo per chi ha i capelli tinti. L'importante è che la tintura sia stata effettuata chimicamente dal parrucchiere.

In caso di erbe tintorie invece sarebbe meglio evitare questo trattamento.

