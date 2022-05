Ringiovanimento viso: come ringiovanire il viso senza bisturi

Ringiovanimento viso: cosa significa? Con il passare dell'età, i segni del tempo tendono a diventare man mano più evidenti in diverse zone del corpo. Una delle zone in cui questo fenomeno si nota maggiormente è senz'altro il viso. Shutterstock Se da un lato la comparsa di rughe, macchie e rilassamento della pelle è da considerarsi un fenomeno normale, dall'altra parte sono molte le persone che vorrebbero porvi rimedio per far sì che il proprio volto riacquisti la freschezza di un tempo. Ringiovanire il viso, quindi, significa intervenire con specifici trattamenti al fine di attenuare e - nei limiti del possibile - eliminare i tanto odiati (quanto naturali) segni del tempo, conferendo alla pelle del volto nuovo volume e uniformità. Per approfondire: Rughe: cosa sono, cause e tipi

Come ringiovanire il viso? I trattamenti ad oggi disponibili per attenuare/eliminare i segni del tempo sul volto sono davvero molti: dai trattamenti prettamente estetici, passando per i trattamenti medico-estetici fino ad arrivare alla chirurgia estetica vera e propria. In questo articolo vedremo quali sono i principali trattamenti di medicina estetica che si possono impiegare per effettuare un ringiovanimento viso senza bisturi. Naturalmente, al fine di ottenere un effetto il più naturale possibile e di evitare l'insorgenza di possibili effetti collaterali e complicazioni, è molto importante rivolgersi a professionisti e medici esperti in questo tipo di trattamenti e che esercitano in cliniche e centri accreditati, diffidando da chi propone trattamenti a basso costo e/o senza avere le qualifiche necessarie alla loro esecuzione.

Filler al Collagene Il collagene è una proteina prodotta dal nostro organismo. Insieme ai glicosamminoglicani (come il sopra citato acido ialuronico) e alle fibre elastiche, il collagene va a costituire quella che può essere descritta come l'impalcatura della nostra pelle, conferendole tono e compattezza. Con il trascorrere del tempo, la sintesi di collagene tende a diminuire, contribuendo alla comparsa dei segni del tempo. L'iniezione di filler al collagene è un altro trattamento di medicina estetica molto diffuso. Consiste nell'iniezione di collagene a livello del derma mediante l'uso di sottilissimi aghi. L'utilizzo di questa tipologia di filler può rivelarsi utile per: Appianare le rughe causate dal naturale avanzamento del tempo, ma anche quelle causate da fumo o dovute al fotoinvecchiamento;

Conferire volume e/o rimodellare i contorni delle labbra sottili e svuotate;

Correggere difetti estetici che si sono creati a causa della progressiva perdita di collagene che si verifica con l'avanzare dell'età, anche a livello di collo e decolleté. Inoltre, il filler al collagene può essere utile anche per correggere piccole cicatrici. Anche i filler al collagene sono riassorbibili, pertanto, può essere necessario ripetere il trattamento nel tempo per mantenerne gli effetti. Effetti collaterali e controindicazioni dei filler al collagene Anche nel caso dei filler al collagene è possibile il verificarsi di effetti collaterali, quali: Rossore;

Gonfiore;

Formazione di piccoli lividi in corrispondenza del punto in cui sono state effettuate le iniezioni. Per quel che riguarda le controindicazioni, queste sono sovrapponibili a quelle già viste per il filler all'acido ialuronico. I filler al collagene non sono quindi raccomandati in presenza di: Malattie della pelle di natura autoimmune;

Patologie del tessuto connettivo;

Infezioni cutanee in corso (come quella da Herpes);

Gravidanza e allattamento al seno. Per approfondire, leggi anche: Fillers: tipi, procedimento, vantaggi e svantaggi Per conoscere altre tipologie di filler, invece, leggi: Tipi di Fillers: riassorbibili, semipermanenti, permanenti