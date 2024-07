Rimodellare il naso con il rinofiller: quali sono i risultati? La rinoplastica liquida, o rinofiller, negli ultimi anni è stato uno dei trattamenti più richiesti dai pazienti che si rivolgono ai medici estetici. Benché solo recentemente questo trattamento stia spopolando, in realtà già nel 2006 (1) risultano essere presenti alcuni articoli scientifici che dimostrano come questa procedura veniva già utilizzata con buoni risultati estetici e con ampia soddisfazione dei pazienti.

Il naso è uno degli elementi distintivi del volto che si trova in posizione mediana ed è incorniciato all'interno di quello che in medicina estetica viene definito come il triangolo della bellezza. Per approfondire: Naso: medicina e chirurgia estetica, rinofiller e rinoplastica

Com'è fatto il naso? E' composto sia da porzioni ossee come le ossa nasali, che da tessuti cartilaginei come il setto, le cartilagini triangolari e le cartilagini alari.

Il naso si può dividere in base all'anatomia topografica in direzione cranio caudale (dall'alto verso il basso) in specifiche zone anatomiche che hanno la seguente nomenclatura: 1) Nasion è la porzione del naso che si trova tra lo sutura delle ossa frontali con le ossa nasali.

2) Rhinion è la porzione più caudale di unione delle ossa nasali

3) Supratip che è la porzione del dorso che precede la punta nasale

4) Tip o punta nasale

5) Columella è la porzione più anteriore e caudale del setto nasale, che separa l'ingresso del naso in due vestiboli nasali paralleli.

Quando vi sono alterazioni che riguardano questi distretti possiamo agire o chirurgicamente o attraverso delle tecniche di medicina estetica per andare a correggere il difetto estetico.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del rinofiller rispetto alla rinoplastica chirurgica? Durata. Il rinofiller ha una buona durata, ma ovviamente essendo il filler riassorbito dal nostro organismo sono necessarie più sedute a distanza di mesi/anni. Questo potrebbe essere considerato anche un punto di forza, poiché qualora l'esito del trattamento non dovesse incontrare la piena soddisfazione del paziente, a distanza di tempo, si ritornerebbe alla condizione di partenza, cosa che non è possibile con la rinoplastica chirurgica che è irreversibile.

Addirittura studi recenti hanno dimostrato che circa il 35% dei pazienti che si sottopongono ad una rinoplastica chirurgica hanno nel tempo dei rimpianti di aver fatto l'intervento e in alcuni casi si sottopongono ad ulteriori interventi per cercare di migliorare l'esito del primo intervento o per correggere delle problematiche residue sia di natura estetica che funzionale. In alcuni casi c'è anche la possibilità di eseguire rinofiller su nasi precedentemente sottoposti a rinoplastica chirurgica per correggere alcuni difetti estetici. Minore invasività. La procedura è poco dolorosa, dura meno di 30 minuti e c'è un ritorno alla vita sociale immediato e spesso senza alcun tipo di problematica. Minor costo. Anche se il trattamento va ripetuto nel tempo il costo di un rinofiller ha dei costi che si aggirano circa tra i 300/500 euro rispetto a quelli della rinoplastica che sono più di 10 volte superiori. Limiti del trattamento. Il rinofiller si può fare soltanto in alcuni casi, poiché quando siamo di fronte a casi di rinomegalia (naso molto importante) l'indicazione dovrebbe essere esclusivamente chirurgica. Fare un naso dritto, ma troppo grande rispetto al volto, comporterebbe un pessimo risultato estetico. Limite del risultato. Il rinofiller non è utilizzato per migliorare la funzionalità del naso ma soltanto per avere un miglioramento estetico.

Ma quando il paziente dovrebbe sottoporsi al rinofiller? Cominciamo con il dire che il ricorrere alla medicina estetica correttiva dovrebbe essere l'esigenza di quei pazienti che vivono con un disagio e vogliono risolvere la problematica per vivere in serenità se stessi.

Detto questo quando vi sono delle imperfezioni del naso possiamo andare a migliorare o a correggere questi difetti grazie all'impianto di filler di varia natura.

Quali sono i filler che si utilizzano per il rimodellamento non chirurgico del naso? In generale i filler utilizzati sono a base di acido ialuronico, di idrossiapatite di calcio o di grasso autologo. Ad oggi quasi la totalità delle procedure di rinofiller prevedono l'utilizzo di micro-impianti di acido ialuronico.

Questo è dovuto al fatto che l'acido ialuronico è una sostanza biocompatibile e biorissorbibile e che può essere "sciolto" da un enzima chiamato "ialuronidasi" che potrebbe essere utile nei casi di complicanze o nell'eventualità che vi siano dei risultati estetici non idonei alle aspettative.

Quanto dura il rinofiller? La durata del trattamento varia sia per la natura del filler utilizzato, sia per la capacità dell'organismo di riassorbire la sostanza iniettata.

Mediamente, quando si utilizza un filler a base di acido ialuronico, la durata del trattamento può variare dai 6-10 mesi dopo il primo trattamento fino ad arrivare ad oltre 12 mesi dopo la ripetizione della procedura.