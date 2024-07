Rimedi estivi per le caviglie gonfie: cosa funziona davvero?

Perché le caviglie si gonfiano d'estate? Durante l'estate possiamo avere le caviglie gonfie per via dell'innalzarsi delle temperature, che rende più difficoltosa la circolazione e che aggrava la ritenzione idrica. Gambe e caviglie dunque si gonfiano, dando vita a un problema che non è solo estetico: si possono infatti avvertire pesantezza e dolore.

Come si fa a sgonfiare le caviglie? Facendo un pediluvio;

Facendo dei massaggi linfodrenanti;

Indossando calze con elastocompressione;

Dormendo con le gambe leggermente sollevate. Gonfiore e pesantezza delle caviglie si possono attenuare effettuando un pediluvio con acqua fredda e oli essenziali. Immergi i piedi nell'acqua per almeno dieci minuti, in questo modo riattiverai la circolazione e ridurrai l'edema. Alzare le gambe invece rappresenta il metodo più veloce per ottenere sollievo, soprattutto di notte. Utilizza un rialzo per tenere le gambe sollevate, ad esempio un cuscino, e in breve tempo noterai una diminuzione del gonfiore. Un altro accorgimento è quello di indossare delle calze elastiche a compressione graduata. Infine i massaggi linfodrenanti, effettuati da un professionista o a casa, possono rivelarsi particolarmente efficaci.

Come sgonfiare le caviglie in estate? Non indossare abiti troppo stretti;

Non indossare tacchi alti;

Applicare creme drenanti con effetto rinfrescante;

Fare esercizi leggeri per tenere le gambe in movimento. Per ridurre il ristagno dei liquidi nelle gambe e di conseguenza il gonfiore delle caviglie d'estate, evita di abiti troppo stretti e tacchi alti. Questi indumenti infatti incidono sulla circolazione, rallentandola. Piuttosto applica creme defaticanti e gel drenanti con effetto rinfrescante sulle gambe, applicandole con sfioramenti e pressioni che partono dal piede sino alla coscia. In generale cerca di tenere sempre le gambe in movimento, praticando esercizi leggeri. Ad esempio stenditi a terra e muovi le gambe come se stessi pedalando una bicicletta immaginaria per drenare i liquidi e sentirti subito più leggera. Per approfondire: Come avere gambe sane e leggere in estate

Come sgonfiare le caviglie per il caldo? Seguendo uno stile di vita alimentare leggero ed equilibrato;

Bevendo molta acqua, decotti e tisane;

Riducendo il consumo di alcol;

Evitando di fumare. L'alimentazione è essenziale per favorire il corretto drenaggio dei liquidi dalle caviglie: a venirti in aiuto possono essere gli alimenti drenanti o quelli che contribuiscono a ridurre il gonfiore delle gambe, che contengono minerali e vitamine come magnesio e potassio, essenziali per combattere la ritenzione di liquidi. Porta a tavola frutta e verdura fresche per fare il pieno di vitamine. Consuma finocchi, pomodori, asparagi, ma anche ananas e anguria. In più, ricordati di bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, meglio se lontano dai pasti. Per integrare i liquidi non dimenticare le tisane e i decotti a base di ingredienti drenanti come betulla, equiseto, tarassaco e ciliegio. Fondamentale è dare anche un taglio alle cattive abitudini: riduci il consumo di sale e di alcol e stai alla larga anche dalla nicotina delle sigarette che ha un forte impatto sulla ritenzione.

Quando si gonfiano le caviglie e da cosa può dipendere? Durante l'estate;

Dopo una lunga giornata in posizione ortostatica;

Per via di scompensi ormonali;

Per una predisposizione genetica;

Per l'insufficienza venosa. Come abbiamo già accennato, le caviglie gonfie sono un problema che si riscontra anche e soprattutto durante l'estate (seppur non solo). Le alte temperature, infatti dilatano il calibro dei vasi venosi, cosa che porta a un aumento della pressione venosa. L'aumento di questa pressione, che si riscontra in modo particolare a livello delle caviglie (è su queste parti del corpo che pesa l'intera colonna di sangue) fa sì che i liquidi plasmatici del sangue si "trasferiscano" ai tessuti interstiziali. In questi punti è difficile drenarli, cosa che conduce a gonfiore. La pressione venosa aumenta pure quando si passa tutta la giornata in piedi o sedute o quando non si ha una corretta postura, perché anche in questo caso i liquidi si accumulano: le masse muscolari rimangono infatti ferme e non c'è il movimento opportuno per farli fluire. Anche gli scompensi ormonali (periodo mestruale, gravidanza e menopausa) possono giocare a sfavore. Estrogeni e progesterone infatti hanno proprietà dilatatorie che favoriscono il gonfiore. Infine, le caviglie possono gonfiarsi per predisposizione genetica o per via di un'insufficienza venosa. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: verità e falsi miti