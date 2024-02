Estremamente usato nella medicina tradizionale cinese, sulla carta il corretto uso del ridoki può davvero apportare dei benefici e migliorare il tono e la luminosità della nostra pelle. Te ne parleremo accuratamente, ma prima di proseguire ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, bellezza e benessere.

Sul mercato puoi trovare una quantità di roller facciali tonificanti, rinfrescanti e rilassanti, ma nessuno è come il ridoki . Questo strumento, che spopola soprattutto in Asia, è un prodotto di bellezza nato con lo scopo esatto di massaggiare viso e corpo.

Il ridoki è un beauty tool, ovvero uno strumento di bellezza caratterizzato da una testina zigrinata e da un corpo lungo. Ricorda vagamente un rasoio, ma chiaramente non taglia. Ha fatto innamorare chi già amava il gua sha e il rullo di quarzo rosa o di giada, ed è un alleato di bellezza che può essere introdotto nella routine di cura della pelle. Utile per acquisire tono e in generale rallentare gli effetti dell' invecchiamento cutaneo , specialmente sul viso, ma anche sul resto del corpo .

Quando trovi il tempo per il tuo ridoki, che puoi tranquillamente utilizzare tutti i giorni, non scordarti la zona del collo . L'effetto liftante e tonificante agisce anche lì e, troppo spesso, tendiamo a dimenticare questa parte importante del nostro corpo, andando ad assetarla o trascurarla.

Una volta che il rullo ridoki viene lubrificato da una crema ricca e oleosa, da scegliere sulla base delle necessità della propria pelle, la pressione esercitata da questo prodotto dev'essere leggera. Essendo borchiato (e non dotato di micro-aghi come altri beauty tools), infatti, una pressione eccessiva può irritare la pelle.

Ridoki per il corpo: come si usa?

Alcuni modelli di ridoki sono leggermente più grandi e possono essere utilizzati anche per il corpo, con l'obiettivo preciso di trattare gli inestetismi più classici. Il ridoki, se utilizzato con continuità, agisce per attenuare le smagliature e gli inestetismi della cellulite, ma a patto che sia abbinato anche a una crema efficace.

È buona prassi utilizzare il ridoki per il corpo dopo la doccia, meglio se la sera e prima di andare a dormire. Va usato non su tutto il corpo, ma solo sulle zone "difficili", come per esempio i fianchi, la pancia o magari le cosce – in base alle proprie necessità.