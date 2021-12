Generalità La ricrescita dei capelli è possibile, ma solo a determinate condizioni. L'attuale stato della scienza tricologica, infatti, non lascia il minimo spazio a tutte quelle affermazioni miracolistiche sbandierate con eccessiva superficialità da fonti più o meno accreditate. Shutterstock Ormai da svariati anni si continua a lucrare copiosamente sulle possibilità di ricrescita dei capelli, con un continuo bombardamento mediatico che colpisce sopratutto chi, travolto dalla paura della calvizie, tende ad abbandonarsi a promesse palesemente irrealizzabili. Cosa ancor più grave è che in molti casi tale comportamento allontana il soggetto dall'unica figura professionale che può aiutarlo: il dermatologo.

Altri trattamenti Per favorire la ricrescita dei capelli si possono tentare anche altre strategie sia da sole, sia in associazione alle terapie farmacologiche.

A questo proposito, è bene ricordare quanto sia importante l'alimentazione in queste situazioni. Difatti, l'adozione di una dieta sana può favorire la crescita di capelli sani e forti. Anche l'impiego di lozioni specifiche, l'assunzione di integratori, l'esecuzione di massaggi del cuoio capelluto e le terapie laser possono sortire un qualche effetto additivo che può essere utile nei processi di ricrescita dei capelli, ma la loro efficacia è comunque limitata se confrontata con i suddetti trattamenti farmacologici.

Autotrapianto Chi è ormai completamente calvo dovrebbe, purtroppo, togliersi dalla testa l'idea che qualcuno o qualcosa abbia il potere di far ricrescere i capelli caduti. Al momento, infatti, non esistono soluzioni realmente efficaci, l'unica carta da giocare in questi casi è quella dell'autotrapianto, con tutti i limiti del caso (in realtà esistono anche parrucchini più o meno sofisticati, spesso camuffati sotto i nomi più accattivanti, ma generalmente scartati a priori dallo stesso paziente). Il trapianto di capelli è una vera e propria operazione chirurgica che viene eseguita da medici specializzati. In un certo senso, si può considerare come un trattamento definitivo, poiché i follicoli trapiantati vengono prelevati da zone donatrici del paziente che, normalmente, non sono così sensibili all'azione del DHT come invece sono i follicoli presenti nell'area ricevente il trapianto.