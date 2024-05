Ritrovarsi nella necessità di nascondere la ricrescita dei capelli è una condizione decisamente comune. Il colore inizia a sbiadire e magari non si ha tempo, nell'immediato, per rifare la tinta. Ecco alcuni consigli utili per riuscire a venir fuori da questa fastidiosa situazione.

Con cosa si può coprire la ricrescita dei capelli bianchi?

Analizziamo i migliori alleati per riuscire a nascondere la ricrescita, a partire dalla soluzione più ovvia, fino a proporre qualcosa che forse non avevate mai preso in considerazione.

Tinte;

Spray;

Ombretto;

Polvere colorante;

Gel colorante;

Mascara colorante.

Sono due i metodi per applicare la tinta in caso di ricrescita. Uno, quello canonico, prevede una copertura totale, con rifacimento generale del colore. L'altro, invece, prevede l'applicazione della tinta sulla ricrescita e soltanto su questa area.

Che sia fatta in casa o presso il proprio parrucchiere di fiducia, la tinta è la soluzione cui tutte naturalmente pensano per risolvere il problema della ricrescita. In questo campo di passi in avanti ne sono stati fatti, eccome, nel corso degli anni. È dunque possibile optare tra differenti scelte. Pensiamo a una tinta tridimensionale, realizzata con più sfumature, così da personalizzarla. Si può optare inoltre per uno stile mélange, che non copre totalmente il colore ma lo mescola. Non mancano poi tinte ben studiate nei giusti quantitativi per coprire esclusivamente pochi centimetri.

Per ritoccare i capelli unicamente nelle aree in cui sta avvenendo la ricrescita, è possibile fare ricorso allo spray. Questo aiuta a coprire l'esposizione del colore naturale, rappresentando una sorta di tinta temporanea. Una soluzione immediata per quando non si ha tempo di procedere con la tintura. Garantita la durata fino al prossimo shampoo. L'utilizzo è molto semplice, dal momento che basta agitare la bomboletta e vaporizzare il contenuto sull'area interessata. Si ricorda che occorre mantenere una distanza di circa 10 centimetri dai capelli. Al termine, poi, occorre attendere circa 3 minuti prima di poter adoperare qualsiasi altro prodotto per lo styling.

L'ombretto per capelli è invece un alleato vero e proprio per stare per un po' alla larga da tinte intensive. L'applicazione è molto rapida e consente di coprire in maniera semplice la propria ricrescita di capelli bianchi o grigi. Il mondo del cinema ne fa uso costantemente, considerando come da una parte copra le radici e dall'altra crei volume, generando un effetto più "pieno".

In alternativa si può optare per la polvere colorante, che vanta differenti pigmenti che mimetizzano all'istante la ricrescita. Una soluzione immediata, a base minerale, per tenere in ordine la propria colorazione fino alla successiva seduta dal parrucchiere.

C'è chi preferisce invece il gel colorante come soluzione immediata e rapida. Si parte dall'attaccatura, sezionando piccole ciocche, applicando di fatto sulle radici e attendendo 35 minuti. Nel corso degli ultimi 5, però, si dovrà pettinare l'eventuale gel in eccesso sulle lunghezze. Un modo per ravvivare inoltre la colorazione.

Abbiamo consigliato lo spray, che però può essere scomodo per le aree vicine al viso o in quelle meno facili da raggiungere con precisione. Alcune inoltre potrebbero non avere dimestichezza con una bomboletta e "perderne il controllo". Si può fare ricorso al mascara, in alternativa. L'applicazione è simile a quella di un comune rimmel per gli occhi. Si estrae lo scovolino e si applica il prodotto nei punti specifici necessari. Dopo aver atteso pochi minuti per far asciugare il tutto, si pettinano i capelli e il gioco è fatto. Si consiglia però di non applicare quantitativi eccessivi sulle zone interessate. Si corre infatti il rischio grumi.