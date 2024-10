Che cos'è il reverse washing? Il reverse washing, è una tecnica di haircare che si basa sul fare un lavaggio inverso ai capelli. Parte dunque dall'applicazione di tutti gli altri prodotti per poi terminare con lo shampoo. L'obiettivo è quello di alleggerire la chioma e a garantirgli un aspetto migliore.

In che ordine si lavano i capelli, tradizionalmente? Bagnare la chioma;

Applicare lo shampoo;

Risciacquare bene i capelli;

Applicare il balsamo sulle lunghezze;

Sciacquare la chioma ed eliminare ogni traccia di prodotto. Come tutte siamo solite fare, la procedura standard utilizzata per lavare i capelli comprende degli step fissi e in un ordine ben preciso: bagnare i capelli, fare lo shampoo, risciacquare la chioma, applicare il balsamo e sciacquare nuovamente per eliminare il tutto. Certo, esistono anche i balsami senza risciacquo, ma vengono comunque applicati dopo la detersione della chioma con lo shampoo. Per far sì che i capelli rimangano freschi più a lungo e risultino più brillanti, però, ecco che il lavaggio al contrario o reverse washing, può essere la soluzione migliore e a cui non avevate ancora pensato.

Come si fa il reverse washing? Pettinare e inumidire i capelli;

Applicare il balsamo solo sulle lunghezze;

Applicare lo shampoo solo sulle radici;

Massaggiare il cuoio capelluto;

Sciacquare via tutto con massima cura. Cambiare l'ordine di applicazione dei vari prodotti utili alla detersione della chioma, infatti, non solo garantisce la stessa pulizia del lavaggio tradizionale, ma permette anche di far apparire i capelli più belli, dal finish voluminoso e leggero. Una tecnica che si compone degli stessi passaggi tradizionali, ma eseguiti in ordine opposto. Nel reverse washing, infatti, per prima cosa vengono spazzolati i capelli, poi li si inumidisce un po' e si applica il balsamo solo sulle lunghezze degli stessi, da metà chioma fino alle punte, lasciandolo agire per circa cinque minuti. Dopo aver lasciato penetrare bene il prodotto, si passa allo shampoo che andrà utilizzato solo sulle radici e li dove non si è messo il balsamo, massaggiando bene il cuoio capelluto come si è solite fare (ma senza toccare le lunghezze). Infine, si dovrà sciacquare via tutto con cura, eliminando ogni traccia di prodotto.

Quando si applica la maschera nel lavaggio inverso? Se al posto del balsamo di utilizza un maschera per capelli, il procedimento sarà lo stesso. Prima l'utilizzo della tipologia di maschera scelta, da tenere in posa per il tempo necessario, poi lo shampoo e infine il risciacquo generale della chioma. Per approfondire: Balsamo o maschera per capelli, quando usarli?

Cosa succede se metto il balsamo prima dello shampoo? Massima pulizia dei capelli e della cute;

Maggior volume e morbidezza della chioma;

Si evita che il balsamo appesantisca i capelli: Una tecnica che si basa sulla teoria che applicare il balsamo prima dello shampoo, doni alla chioma una leggerezza maggiore, regalandole più volume ma allo stesso tempo garantendole la stessa pulizia del lavaggio tradizionale. Il balsamo, infatti, ha lo scopo di idratare la chioma, nutrirla e ammorbidirla, mentre la funzione dello shampoo è quella di detergere i capelli e il cuoi capelluto, eliminando i residui di pelle, sebo e sporco che vi si depositano. Applicare lo shampoo dopo il balsamo, quindi, va a eliminare anche l'eccesso di prodotto utilizzato, permettendo alla chioma di essere ben pulita ed evitando che i capelli si appesantiscano con il balsamo, ma senza intaccarne l'efficacia. E garantendo anche ai capelli di rimanere puliti più a lungo.

Quante volte si lavano i capelli in una settimana? Due o tre volte in caso di capelli normali;

Una volta se si ha la chioma secca o riccia;

Secondo necessità in caso di capelli grassi. Lavare i capelli troppo spesso, infatti, non è mai una buona cosa, perché si tende a sfibrarli e a irritarne il cuoio capelluto. Se si hanno capelli normali, quindi, in media si dovrebbero lavare una o due volte a settimana. Se si ha una chioma grassa, si possono lavare più frequentemente, a seconda della condizione dei capelli stessi. Infine, se si ha una chioma secca, riccia o se si hanno i capelli spessi, si possono lavare anche solo una volta alla settimana, perché il sebo ci mette un tempo maggiore a coprire le lunghezze della chioma stessa. Per approfondire: Quante volte lavare i capelli se cadono?