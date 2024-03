In che modo differiscono, allora? Andiamo a fare insieme un po' di chiarezza e scopriamo quando si utilizzano e quali sono i benefici che ci si può aspettare. Cercheremo di darvi tutte le informazioni utili, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere .

Siete appassionate di bellezza, siete attente ai vari trattamenti e fate molta attenzione a tutti gli ingredienti dei prodotti per la skincare, ma non avete ancora ben chiara la differenza fra retinolo e retinale ? Non preoccupatevi, si tratta di una situazione comune: queste due sostanze derivano entrambe dalla Vitamina A e hanno in comune potenti benefici antirughe .

Che cos'è il retinolo?

Iniziamo dal retinolo. Come abbiamo già accennato si tratta di un derivato della vitamina A che viene spesso impiegato nei prodotti che si usano per la skincare. In particolare è una delle sostanze che vengono maggiormente impiegate nei prodotti finalizzati a combattere l'invecchiamento cutaneo, perché la sua efficacia è stata dimostrata da moltissimi studi di settore (tra cui Human Skin Aging and the Anti-Aging Properties of Retinol).

Per riuscire ad agire in maniera completa sulla pelle, il retinolo deve però trasformarsi in acido retinoico. Dal punto di vista chimico, il retinolo si trova a due gradi di separazione da questo acido, di conseguenza subisce i seguenti passaggi:

Applicazione in forma di retinolo;

Trasformazione in retinaldeide per via del contatto con la pelle e con l'aria;

per via del contatto con la pelle e con l'aria; Trasformazione in acido retinoico.

Una volta trasformato in acido retinoico, il retinolo diventa ufficialmente una sostanza "attiva" che è in grado di agire sulla pelle per migliorarne l'aspetto e garantire tutta una serie di benefici. Fra questi c'è il corretto trattamento delle macchie solari e di altre imperfezioni come l'acne, i punti neri o l'iperpigmentazione.

Non solo: il retinolo si utilizza anche per ridurre l'entità delle rughe e delle linee sottili. In generale, è in grado di contribuire al miglioramento della texture della pelle e della sua elasticità.

