Resveratrolo, un alleato contro l'invecchiamento È un composto naturale che si trova in alimenti come l'uva rossa, i mirtilli e le noci: le sue origini sembrerebbero dunque umili, eppure questa sostanza è così preziosa da essersi aggiudicata la fama di molecola della longevità. Stiamo parlando del resveratrolo, un potentissimo antiossidante efficace contro l'invecchiamento cutaneo e utile per contrastare l'azione dei radicali liberi. Non a caso è uno fra i migliori ingredienti dei trattamenti anti-età: contribuisce a mantenere la pelle idratata e luminosa, aiuta a rinforzare la barriera cutanea ed è anche stata associata alla protezione dai danni del sole. Adesso vi parleremo dettagliatamente di tutti i suoi benefici e, soprattutto, delle sue proprietà anti-age, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos’è il resveratrolo? Prima di parlare dei suoi benefici, però, facciamo un passo indietro: cos'è il resveratrolo? Come spiegano diverse ricerche specializzate, tra cui Recent Overview of Resveratrol's Beneficial Effects and Its Nano-Delivery Systems, si tratta di un composto organico appartenente alla classe dei polifenoli. Si tratta di una sostanza del tutto naturale, perché viene prodotta da alcune piante e si può trovare in specie vegetali come il cacao, i lamponi, i mirtilli e i tralicci delle viti. Le sue proprietà sono state scoperte negli anni Novanta, quando osservando dei grappoli d'uva colpiti dal maltempo alcuni viticoltori notarono che i buchi causati dalla grandine sembravano richiudersi senza lasciare segni. Gli studi svolti negli anni successivi hanno confermato le sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie e grazie alle sue caratteristiche, il resveratrolo è diventato oggetto di interesse in moltissime ricerche sulla salute e sul benessere.

A cosa serve il resveratrolo? Le capacità del resveratrolo ancora oggi sono in fase di studio: ricerche come Resveratrol for the Management of Human Health e Resveratrol and health – A comprehensive review of human clinical trials fanno il punto su tutti gli aspetti della salute umana su cui questa molecola sembra fare la differenza, che comprendono: Salute cardiaca e cardiovascolare: il resveratrolo è associato a potenziali benefici per la salute del cuore, perché migliora la funzione vascolare, riduce l'infiammazione e abbassa il colesterolo LDL;

il resveratrolo è associato a potenziali benefici per la salute del cuore, perché migliora la funzione vascolare, riduce l'infiammazione e abbassa il colesterolo LDL; Protezione dai danni dei radicali liberi : questa molecola è un potente antiossidante e protegge appunto le cellule dai danni causati dai radicali liberi, legati all'invecchiamento e a numerose malattie;

: questa molecola è un potente antiossidante e protegge appunto le cellule dai danni causati dai radicali liberi, legati all'invecchiamento e a numerose malattie; Sollievo dalle infiammazioni : alcune ricerche suggeriscono che il resveratrolo ha effetti anti-infiammatori anche su patologie croniche;

: alcune ricerche suggeriscono che il resveratrolo ha effetti anti-infiammatori anche su patologie croniche; Benefici per il metabolismo : molti studiosi affermano che il resveratrolo agisce sul metabolismo, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta con la perdita di peso;

: molti studiosi affermano che il resveratrolo agisce sul metabolismo, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta con la perdita di peso; Protezione della pelle: è confermato che questa molecola protegge la pelle dai danni dei raggi UV del sole. Tutte queste funzioni hanno anche un potenziale estetico, perché tutelando la pelle e proteggendo le cellule dai danni del sole e dei radicali liberi il resveratrolo è considerato fra i migliori antiossidanti utili per ridurre i segni dell'invecchiamento.

Il resveratrolo contro l'invecchiamento della pelle L'elenco delle proprietà del resveratrolo potrebbe non rendere subito chiarissimi i modi in cui contrasta l'invecchiamento cutaneo. Semplificando al massimo possiamo dire che è il connubio di ogni singola virtù di questa molecola a fare la differenza, perché avvia un processo che risponde a diverse esigenze della nostra pelle. Nello specifico, una volta entrato a contatto con la nostra pelle, il resveratrolo: Aiuta a neutralizzare i radicali liberi , facendo diminuire o addirittura eliminando tutte le molecole instabili che danneggiano le cellule cutanee e accelerano il processo di invecchiamento;

, facendo diminuire o addirittura eliminando tutte le molecole instabili che danneggiano le cellule cutanee e accelerano il processo di invecchiamento; Allevia le infiammazioni : il resveratrolo riduce l'infiammazione cutanea associata all'invecchiamento;

: il resveratrolo riduce l'infiammazione cutanea associata all'invecchiamento; Stimola la produzione di collagene : neutralizzando i radicali liberi e alleviando l'infiammazione, questa molecola riequilibra il funzionamento delle cellule e fa sì che producano più collagene;

: neutralizzando i radicali liberi e alleviando l'infiammazione, questa molecola riequilibra il funzionamento delle cellule e fa sì che producano più collagene; Contrasta i raggi UV: pur non sostituendo la protezione solare, il resveratrolo crea una barriera che funge da filtro e riduce i danni dell'esposizione. Ciò che rende questa sostanza speciale, dunque, è la capacità di agire su più fronti per fermare l'invecchiamento cutaneo. Per approfondire: Invecchiamento cutaneo: cos'è e quando inizia?

I migliori prodotti con resveratrolo per contrastare l’invecchiamento cutaneo Incorporare all'interno della propria routine per la cura della pelle dunque è essenziale. In commercio si possono trovare numerosi prodotti che contengono questa preziosa sostanza, dai sieri alle creme sino all'olio per il viso. Il siero a base di resveratrolo è particolarmente efficace poiché contiene un'alta concentrazione dei principi attivi. Spesso la formulazione associa questa molecola con la vitamina E per migliorare la capacità della pelle di rigenerarsi, rendendola tonica e luminosa. Gli oli e le creme inoltre combinano il resveratrolo con ingredienti idratanti per un'azione nutriente e anti-invecchiamento. Troviamo poi le maschere viso, utili per effettuare un trattamento intensivo che nutra la pelle in profondità. Si possono inoltre trovare integratori per via orale a base di resveratrolo, progettati per contribuire dall'interno alla salute della pelle. I prodotti topici sono ottimi per ottenere dei benefici diretti, mentre gli integratori permettono di rendere più completa la cura della pelle, fornendo gli antiossidanti utili e massimizzando l'azione del resveratrolo. Non a caso il resveratrolo è considerato una sostanza nutraceutica, ossia un componente che si trova in natura e che, assunto come integratore, può apportare grandi benefici, modulando diversi processi fisiologici.

Come usare il resveratrolo? I prodotti viso che contengono il resveratrolo consentono di migliorare l'aspetto della pelle, combattendo rughe, disidratazione, perdita di densità e illuminando l'incarnato. I cosmetici andrebbero applicati almeno due volte al giorno, sempre dopo la detersione del viso. In seguito andrà applicata una crema idratante e nutriente, l'ideale – soprattutto di notte – per massimizzare la produzione degli antiossidanti durante il riposo notturno. Le creme con resveratrolo sono indicate per combattere solchi, segni del tempo e rughe della pelle. Combattono la disidratazione, la perdita di luminosità e densità. I sieri viso invece presentano una formula concentrata con molecole attive e penetrano in profondità, svolgendo un'azione mirata. In questo caso sarebbe preferibile optare per formule leggere e con base acquosa, caratterizzate da un rapido assorbimento.