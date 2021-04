La relazione fra respirazione e stress è conosciuta da moltissimo tempo. In particolare, nelle culture orientali sono diverse le tecniche di respirazione impiegate per calmare il corpo e lo spirito. La filosofia buddhista rappresenta il classico esempio di questa relazione, dove il controllo del respiro è alla base della meditazione che la caratterizza. Ad ogni modo, attualmente, i metodi disponibili per controllare la respirazione al fine di contrastare lo stress e riacquistare la calma sono molti e variegati. In quest'articolo verrà brevemente descritta proprio una di queste tecniche di respirazione molto utile per ottenere un rapido sollievo dallo stress.

Tecnica

Nata come tentativo di contrastare gli effetti dell'asma sulla respirazione, questa tecnica di respirazione viene usata per portare un rapido sollievo dallo stress. Quando un asmatico ha la sensazione di non ricevere abbastanza ossigeno prova ad inspirare più profondamente. Ma inspirare più profondamente non funziona perché i tessuti respiratori irritati e gonfi bloccano il biossido di carbonio che viene normalmente espirato.

Il biossido di carbonio viene intrappolato e la quantità d'ossigeno che può essere immessa nei polmoni si riduce respiro dopo respiro. L'asmatico si stanca prestissimo, la mente gli si annebbia e diventa sempre più irritabile ed impaurito, man mano che rimane senza il nutrimento più importante per la vita.

Quando siamo stressati, spesso scegliamo - coscientemente o incoscientemente - un modello di respirazione restrittiva che aumenta il tasso di biossido di carbonio nel nostro corpo e ci fa sentire meno presenti e reattivi.

Questa tecnica di respirazione cambia questo modello, usando il Vuoto creato per primo all'interno dei polmoni, immediatamente dopo l'espirazione per portare al corpo l'ossigeno necessario ed aiutare a riparare i tessuti irritati.