Sul mercato ne esistono tantissimi modelli, per tutte le esigenze, per tutti i gusti e per tutte le tasche . Andiamo a scoprire quali sono i migliori regolabarba da acquistare online:

Avere la barba sempre curata è tra le priorità estetiche degli uomini. C'è chi ama portarla rada, chi lunga, chi mantiene solo il pizzetto, in ogni caso, per dedicarsi al proprio stile è necessario avere un regolabarba ad hoc.

Il regolabarba è uno strumento sempre più utilizzato e consigliato anche dai dermatologi in sostituzione alla lametta. Per un uso corretto, senza rischi per la pelle e per ottenere un risultato soddisfacente, però, è bene seguire alcuni passaggi.

Philips Grooming è un regolabarba di massima precisione ad un prezzo assolutamente competitivo. Le lame in acciaio si affilano fra di loro durante la rifinitura, in modo da essere sempre affilate anche dopo anni di utilizzo. Inoltre il prodotto è dotato di rifinitore senza pettine per ottenere linee pulite e precise intorno alla barba e al collo.

Per chi non vuole spendere molto, ma ha intenzione di acquistare comunque un ottimo prodotto, in commercio è possibile trovare dei regolabarba con un buon rapporto qualità-prezzo.

La batteria di lunga durata agli ioni di litio dura fino a 100 minuti dopo una ricarica di un'ora. Dispone anche di una ricarica rapida di 5 minuti per una rifinitura dell'ultimo secondo. E' facilmente lavabile sotto acqua corrente, inoltre, con il suo kit per lo styling tutto in uno, offre dieci funzioni in un unico dispositivo.

Braun MGK7220 è un regolabarba e tagliacapelli da uomo caratterizzato da un'innovativa tecnologia AutoSense di Braun, in grado di rilevare la barba 13 volte al secondo e di regolare la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba.

Le sue lame in acciaio auto affilanti garantiscono un'elevata precisione delle prestazioni e permettono di ottenere qualsiasi stile e prevenire irritazioni cutanee. Il regolabarba è facilmente lavabile, è utilizzabile da bagnato o asciutto, le lame e le protezioni anti-corrosione sono resistenti all'acqua per una facile pulizia.

Un regolabarba dotato anche di altre funzioni per taglio capelli , pulizia peluria orecchie e rasoio per il corpo. Un kit di rasatura multifunzione, molto apprezzato dagli utenti Amazon anche per il suo rapporto qualità-prezzo.

La scelta sul mercato è davvero variegata e scegliere un prodotto ideale per le proprie esigenze può risultare difficile, soprattutto per chi non ha particolari competenze nella scelta o è al suo primo acquisto di un rasoio elettrico.

I migliori regolabarba portatili e da viaggio

Quasi tutti i regolabarba disponibili sul mercato sono di piccole dimensioni e permettono un facile trasporto. Alcuni modelli, però, sono particolarmente adatti ad essere portati con sé durante i viaggi, per la loro lunga autonomia e per le dotazioni in termini di custodia e di pettini all-in-one, che permettono diversi tipi di rasatura in un solo strumento. Ecco i regolabarba migliori tra quelli con queste caratteristiche:

BaByliss MEN T890E

Tra i regolabarba pensati per chi viaggia spesso, troviamo quello proposto da BaByliss, in acciaio di precisione e dotato di custodia. La batteria agli ioni di litio consente un uso senza filo fino a 120 minuti, la ricarica è in sole 2 ore. La guida a pettine protettiva offre un taglio uniforme, con 24 altezze da 0.5mm a 12 mm. Le lame sono facili da rimuovere e possono essere lavate comodamente sotto l'acqua per poi essere rimontate una volta asciutte. Per parte sua, la guida di taglio si blocca automaticamente in posizione sull'altezza scelta: questo garantisce un taglio uniforme e preciso.

Philips QP6650/30 OneBlade Pro Face + Body

Nella sua linea OneBlade, Philips offre un modello particolarmente apprezzato per la sua portabilità e per la versatilità: rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza ed è al contempo provvisto di una lama per il viso e una per il corpo con sistema di protezione ad aggancio. Il prodotto è accessoriato con display digitale a LED, pettine di precisione con 14 lunghezze, testina di protezione per la pelle a incastro, accessorio per il corpo, custodia per il trasporto. Completano il quadro la batteria agli ioni di litio ricaricabile e la funzione Wet & Dry.