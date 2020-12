Con le festività natalizie alle porte, le fredde e pigre giornate invernali possono diventare il pretesto per dedicare – o perché no, concedersi - un regalo all'insegna dello slow beauty. La bellezza non solo ci aiuta a sentirci al meglio, ma c'incoraggia a prenderci del tempo per noi stessi ed a dimostrare un po' di amore, attraverso semplici e piccoli rituali. Un regalo beauty diventa così un pensiero premuroso: che sia un'idea per regalare un momento di benefico relax sotto la doccia o una tazza di caldo tè fumante, Natale è l'occasione perfetta per un sorprendere, deliziare e valorizzare la bellezza di un familiare, un amico, un collega o qualsiasi altro destinatario nella propria lista.