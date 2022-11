Rasatura dei Peli Superflui: risultati ed effetti indesiderati

Risultati

Come accennato, la depilazione con rasoio ha una durata veramente breve, infatti, i peli ricrescono nel giro di poco tempo e l'operazione deve essere ripetuta ogni due o tre giorni. Inoltre, per quanto semplice e rapida da eseguire, la rasatura provoca sulla pelle il cosiddetto effetto "carta vetrata", causato proprio dal taglio effettuato dalle lame del rasoio.

Tuttavia, checché se ne dica, di per sé, il passaggio della lametta non rende i peli superflui più spessi o scuri, così come non ne accelera o rallenta la crescita. In ogni caso, tende ad evidenziare il problema, perché il taglio operato dalla lama ne rende spigolosa ed affilata la punta, che diventa più ruvida al tatto. Durante questa fase, inoltre, il pelo può apparire piuttosto evidente, scuro, come rinforzato, ma in realtà non lo è, si tratta soltanto di un'illusione legata al maggior spessore della base rispetto alla punta asportata dal rasoio.

Chi vuole mantenere la propria pelle liscia per settimane dovrebbe utilizzare le lamette solo nei casi di emergenza, orientandosi verso la scelta di altri metodi depilatori o epilatori.