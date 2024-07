Come si fa a fermare l'invecchiamento? Fino ad oggi non è mai stata considerata plausibile l'idea di fermare il processo di invecchiamento. Ciò che si può decisamente fare è rallentarlo per ottenere sia dei benefici fisici che estetici. Un nuovo studio a Singapore, però, apre nuovi interessanti scenari: si basa tutto sul funzionamento dell'interleuchina-11.

Cosa rallenta la vecchiaia secondo lo studio? Andiamo subito al dunque. Come abbiamo accennato lo studio, pubblicato su PubMed e su Nature è stato svolto da un team di ricercatori della Duke-National University di Singapore. Gli studiosi provengono da diverse aree di studio legate al benessere e alla salute umana, dagli specialisti in medicina cardiovascolare agli analisti clinici, passando per gli esperti in disordini metabolici. La ricerca è stata condotto su dei topi, tenuti sotto osservazione per 25 settimane. Settimane durante le quali gli scienziati hanno bloccato una serie di molecole al fine di scoprire se una di queste era, in effetti, responsabile del loro invecchiamento. La risposta è sì, lo era. E, in più, bloccando l'interleuchina-11 (IL-11) gli scienziati sono stati in grado di rallentare l'invecchiamento e di rilevare un miglioramento netto del metabolismo e la funzione muscolare, oltre che una riduzione dei biomarcatori. L'interleuchina-11, ovviamente presente anche nel corpo umano, è una molecola proteica (più specificamente una citochina pro-infiammatoria) che già da diversi anni è considerata una delle principali promotrici dell'invecchiamento e, in generale, delle patologie legate alla vecchiaia.

Cosa contrasta l'invecchiamento per i ricercatori? In seguito alla scoperta, il team di ricercatori ha svolto diversi studi pre-clinici che sottolineano come, con il passare degli anni, la produzione di interleuchina-11 effettivamente aumenti nel corpo umano indebolendo sensibilmente la massa e la forza muscolare. Quello che hanno concluso è tanto semplice quanto esaltante: se si sviluppassero trattamenti per esseri umani mirati a bloccare l'azione di questa molecola, il declino fisico potrebbe effettivamente essere contrastato e sensibilmente rallentato. L'idea sarebbe quella di usare un anticorpo come fatto sui topi e l'uso di questo anticorpo potrebbe essere decisivo anche per curare malattie fibrotiche e infiammatorie, ma per il momento resta tutto in campo ipotetico: lo studio è appena stato pubblicato e deve seguire un cammino lungo e complesso prima di essere considerato una soluzione vera e propria. Per approfondire: Skin longevity: cos'è e come prolungare la giovinezza della pelle

È possibile bloccare l'invecchiamento? Al netto di tutto ciò che abbiamo detto, va precisato che bloccare del tutto l'invecchiamento resta impossibile. Per quanto sia complesso accettarlo, il deterioramento del corpo umano fa parte della fugacità della sua esistenza. In compenso, come ha affermato il dottor Stuart Cook, professore di medicina cardiovascolare della Duke-National University di Singapore e autore dello studio che abbiamo citato, avere un'idea di come l'interleuchina-11 agisca sul nostro organismo potrebbe permettere di allungare l'aspettativa di vita. Sulle pagine della rivista scientifica MedicalXpress, Cook ha aggiunto che l'obiettivo dello studio è trovare la chiave di volta per «trattamenti da usare ampiamente e che facciano in modo che tutti possano condurre una vita che sia più lunga e più sana». «Non sarà facile, però - ha detto ancora Cook - perché in realtà gli iter di approvazione per tutte le terapie farmacologiche finalizzate a "curare" l'invecchiamento non sono ben definiti e non esistono fondi globali per condurre sperimentazioni cliniche in quest'area».

Come prevenire l'invecchiamento? Dieta sana;

Corretta idratazione;

Esercizio fisico;

Riduzione dello stress;

Buona routine di skincare. Finché non esisterà una soluzione farmacologica (o miracolosa) per bloccare l'invecchiamento, dunque, restano comunque saldi i pilastri che ci permettono di rallentarlo. Una dieta anti-age sana ed equilibrata, bere molta acqua e fare attività sportiva sono abitudini da non trascurare mai, in nessuna fase della vita. Sarebbe anche bene ridurre lo stress, perché proprio l'ormone dello stress (il cortisolo) accelera il processo d'invecchiamento. In più, per dare un boost alla pelle e rallentare anche l'invecchiamento cutaneo, occorrerebbe avere una buona routine di skincare calibrata sull'età e che conti su buoni ingredienti anti-age. Per approfondire: Age reversal: gli ingredienti per invertire il processo di invecchiamento della pelle