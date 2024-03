Quanto shampoo usare è il quesito più comune quando si parla del benessere dei nostri capelli . Il motivo principale per cui lo si usa è pulire gli accumuli e la sporcizia, quindi, se ne usiamo troppo poco, i follicoli possono ostruirsi e talvolta anche infettarsi. Ciò può causare irritazione e, in alcuni casi, perdita dei capelli. Al tempo stesso, l'eccessivo uso di shampoo e lavaggi continui può indebolire il cuoio capelluto.

Qual è la quantità giusta di shampoo?

La quantità di shampoo da utilizzare dipende da fattori quali il tipo, la lunghezza e lo spessore dei capelli. Determinare il tipo di capelli, se secchi, grassi o misti, è importante per sapere non solo quanto shampoo utilizzare, ma anche per creare un regime efficace di cura dei capelli. Secondo i dermatologi dell'Indian Journal of Dermatology dobbiamo utilizzare:

Un cucchiaino (10 ml) quando i capelli sono corti e lavati regolarmente;

Due quarti del prodotto quando i capelli sono lunghi o non lavati con frequenza.

La regola generale, dunque, è quella di non eccedere: infatti, eccessiva schiuma non è sintomo di migliore detersione, anzi, impedisce una pulizia profonda e completa. Per quanto riguarda il numero di passate e risciacqui, una è sufficiente se i capelli sono mediamente puliti mentre, se sono sporchi, ne servono due. Non dobbiamo esagerare neanche qui, perché l'eccesso rovina sempre il cuoio capelluto, indebolendolo.