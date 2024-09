Quanto lo stress incide sui capelli?

Lo stress è responsabile della salute dei capelli? La salute e bellezza dei capelli è influenzata da tantissimi fattori e tra questi c'è sicuramente lo stress. Soprattutto se molto elevato e costante nel tempo, porta infatti a uno squilibrio ormonale a sua volta responsabile di diversi eventi poco piacevoli che possono verificarsi sulle chiome.

Cosa succede ai capelli a causa dello stress? Cadono più facilmente

Possono diventare bianchi

Possono sfibrarsi e spezzarsi

Possono perdere luminosità Lo stress, ma anche ansia, nervosismo e una generale sensazione di inquietudine emotiva, provoca l'aumento dell'ormone cortisolo, che può incidere negativamente sul ciclo vitale del capello e sulla funzionalità del follicolo pilifero, alterandone l'equilibrio. Questo a sua volta porta a un rallentamento della crescita e a un'accelerazione della caduta. Lo squilibrio ormonale aumenta anche la produzione di sebo, che quando si trova in grandi quantità sul cuoio capelluto ostacola e soffoca la crescita del capello. La caduta dei capelli da stress, nota anche come alopecia da stress, può essere più o meno copiosa e può essere determinata da diversi fattori scatenanti come ad esempio situazioni lavorative o familiari complesse che si protraggono per lungo tempo. Nei casi più importanti, il diradamento della chioma può anche essere la conseguenza di forti traumi, lutti, cambiamenti radicali fisici che psicologici, o coincidere con periodi di particolare fragilità emotiva come, nel caso delle donne, il post-partum o allattamento. Ma i capelli per colpa dello stress possono anche diventare bianchi. Anche in questo caso il responsabile è il cortisolo, che accelererebbe il naturale processo di invecchiamento del follicolo e farebbe perdere prima del tempo la melanina al capello, rendendolo bianco. Un capello stressato è però prima di tutto sfibrato, svuotato e assottigliato, una condizione che oltre a renderlo visibilmente meno brillante e corposo, lo espone molto di più al rischio di spezzarsi, soprattutto sulle punte. Lo stress in questo caso incide non solo sul follicolo ma sulla cuticola, lo strato esterno protettivo del capello, che può assottigliarsi fino a sparire, esponendo il fusto ad aggressioni come smog, vento, pioggia, raggi solari ma anche semplicemente lavaggi troppo aggressivi per un capello vulnerabile. Per approfondire: Lo stress fa venire i capelli bianchi?

Come capire se i capelli sono stressati? Prima che si verifichino eventi importanti come la caduta dei capelli o la loro improvvisa perdita di colore, esistono avvisaglie che è bene tenere in considerazione. Se in un periodo di particolare stress emotivo ci si accorge che al momento di pettinarli sulla spazzola ne rimangono più della norma è bene capire il perché, così come se improvvisamente si iniziano a trovare piccole ciocche sul cuscino appena svegli. Anche notare capelli bianchi sparsi sulla chioma se non si ha l'età che potrebbe far presagire il normale processo di invecchiamento è un segnale, così come una perdita di tono della propria chioma o una brillantezza che viene meno senza apparenti altre spiegazioni.

Quando ricrescono i capelli dopo lo stress? Anche se spesso quando si perdono i capelli a causa dello stress si tende a spaventarsi è bene rassicurarsi perché nella maggior parte dei casi, una volta affrontate e superate le cause di stress i capelli dovrebbero ritornare a crescere. Il ritmo è di circa 1 cm al mese, a patto però che i follicoli non siano atrofizzati. Per capirlo è consigliabile una visita tricologica che possa dissipare ogni dubbio.