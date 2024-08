Quanti tipi di rughe esistono?

Partiamo col dire che ogni ruga è unica a modo suo . Detto ciò, però, possiamo suddividerle in due macrocategorie: rughe statiche e rughe dinamiche . Da qui dobbiamo fare altre quattro distinzioni: rughe d'espressione , rughe da sonno, rughe gravitazionali e rughe attiniche .

Tuttavia, non esiste una soluzione definitiva alle rughe. L'unica cosa che possiamo fare è conoscerle e prevenirle con skincare, alimentazione corretta e uno stile di vita sano e bilanciato.

Le rughe del viso cominciano a manifestarsi tra i 25 e i 30 anni, un po' per la mobilità del viso ( rughe dinamiche ), e un po' perché il corpo rallenta i processi di produzione delle sostanze che rendono pieno e giovane il derma ( rughe statiche ). Non è un fenomeno di cui preoccuparsi eccessivamente: fa parte della vita.

Per approfondire:

Cosa sono le rughe da sonno?

Il concetto di rughe da sonno nasce di recente, e ipotizza che mentre si dorme su un fianco, o sulla pancia, il tessuto facciale sia sottoposto a pressioni e frizioni meccaniche che possono tendere o aggrottare la pelle. Molto spesso queste rughe appaiono la mattina e impiegano qualche ora a comparire.

Qualcuno le definisce rughe da compressione, e a lungo andare, se non si rispetta una skincare adeguata e non si attuano procedure per rallentare la formazione delle rughe, possono cronicizzarsi.