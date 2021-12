Quanti Capelli Abbiamo?

Generalità

Il numero di capelli presenti sulla testa varia notevolmente da persona a persona, influenzato com'è da numerosi fattori, quali età, sesso, genetica, abitudini alimentari, stile di vita e stato di salute in generale.

Difatti, con l'avanzare dell'età e/o in caso di patologie, periodi di forte stress o assunzione di particolari tipi di farmaci, la quantità di capelli presenti sulla testa di un individuo può diminuire.

Ad ogni modo, si stima che mediamente vi siano circa 100.000 capelli sulla testa di ogni individuo.

In verità, il numero di capelli presenti sulla testa di una persona è influenzato dal colore degli stessi. Difatti, si è stimato che:

Gli individui con capelli biondi ne possiedono circa 140.000;

Gli individui con capelli rossi ne possiedono circa 80.000;

Gli individui con capelli castani o scuri ne possiedono circa 100.000.

Il colore dei capelli, inoltre, sembra essere correlato anche allo spessore degli stessi. Infatti, in linea generale, i capelli biondi tendono ad essere più sottili di quelli castani o neri.

Di tutti questi capelli presenti sulla nostra testa, il 90% circa si trova in una fase di crescita. Durante tale periodo il capello si allunga mediamente di 1-1,5 cm al mese.

Dati alla mano, quindi, possiamo sbizzarrirci in un curioso calcolo matematico: ogni anno i follicoli capilliferi di una persona producono, complessivamente, qualcosa come 15 chilometri di capelli.