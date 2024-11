Ogni quanto andrebbe pulita la spazzola per capelli? La spazzola per capelli andrebbe pulita almeno una volta a settimana. Solo in questo modo ti assicurerai di usare uno strumento perfetto per avere una chioma voluminosa e una cute sana. Se lasci trascorrere troppo tempo infatti rischieresti di far accumulare sulla spazzola detriti, polvere e capelli.

Quante volte si deve lavare la spazzola? Una volta a settimana. La spazzola per i capelli andrebbe lavata almeno una volta a settimana. Se temi di restare senza questo prezioso strumento puoi acquistare più di una spazzola e lavarle a rotazione. In questo modo ne avrai sempre a disposizione una.

Quando pulire la spazzola? Se noti un accumulo di capelli;

Se sono presenti macchie grigie;

Se sono presenti mucchietti di polvere. Capire quando è arrivato il momento di pulire la spazzola per i capelli è piuttosto semplice. Prima di tutto osserva questo accessorio da vicino. Se noti accumulo di capelli, mucchietti di polvere e chiazze grigie probabilmente è arrivata l'ora di pulire la tua spazzola.

Come si pulisce la spazzola per i capelli? Rimuovi i capelli;

Prepara una ciotola con acqua calda;

Aggiungi una piccola quantità di shampoo;

Mescola;

Inserisci nella ciotola la spazzola;

Lascia in ammollo per un'ora;

Passa fra le setole uno spazzolino;

Risciacqua sotto l'acqua corrente;

Asciuga con un asciugamano pulito;

Lascia asciugare a testa in giù. Per pulire la spazzola prima di tutto rimuovi i capelli che sono rimasti incastrati fra le setole. Per aiutarti puoi utilizzare un pettine a denti stretti. Prepara poi una ciotola con dell'acqua calda e versaci dentro un po' di shampoo, mescolando la soluzione. Inserisci la spazzola nella ciotola, tenendola a testa in giù. Lascia in ammollo per circa un'ora. Passando di tanto in tanto fra le setole uno spazzolino per migliorare la pulizia. Infine risciacqua sotto l'acqua corrente del rubinetto. Termina l'asciugatura prima con un asciugamano pulito, poi lasciando la spazzola a testa in giù sino a quando non sarà completamente asciutta.

Perché è importante lavare la spazzola? Per avere capelli luminosi e voluminosi;

Per allungare il tempo fra uno shampoo e l'altro;

Per combattere i capelli grassi;

Per non sporcare i capelli facilmente;

Per rispettare il cuoio capelluto. Lavare la spazzola è importante prima di tutto per assicurarsi di non sporcare i capelli. Se questo strumento è sporco infatti le particelle accumulate fra le setole finiranno per depositarsi sulla chioma. Questo gesto dunque permette di allungare i tempi fra un lavaggio e l'altro, ma anche di evitare di stressare i capelli. Aiuta ad avere un cuoio capelluto che sia sano e idratato, senza la presenza di detriti, rendendo la chioma voluminosa e luminosa. Per approfondire: Rimedi Capelli Grassi: cosa fare?

Quando cambiare spazzola capelli? Se le setole sono usurate;

Se alcune setole sono assenti;

Se presenta delle zone vuote. Per capire quando cambiare la spazzola osservala con attenzione. Se alcuni denti e setole sono spariti o, addirittura, sono rotti, forse è arrivato il momento di acquistare una nuova spazzola. Lo stesso accade se l'accessorio presenta delle zone vuote.