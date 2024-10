Quante volte lavare i capelli se cadono? Questa è sicuramente una delle domande più ricorrenti in ambito della tricologia, sia tra le persone che sono affette da problematiche legate ai capelli, sia da persone che non hanno problemi di sorta ma che s'interrogano sul numero corretto dei lavaggi settimanali.

Mentre nel primo gruppo di persone questa domanda viene posta per cercare di evitare che i capelli possano cadere, possano spezzarsi o diradarsi ulteriormente, nell'altro gruppo di persone il quesito è spesso posto per cercare di risolvere problematiche legate a capelli grassi o alla paura che trattamenti troppo aggressivi possano rovinare i capelli.

Il numero corretto di lavaggi settimanali dovrebbe pertanto non essere un numero prestabilito, ma variabile in base alle diverse necessità della persona.

E’ vero che i capelli vanno lavati poche volte o è un falso mito? I capelli vanno lavati il giusto. Ma questo cosa significa? Il numero dei lavaggi andrebbe modulato in base a: il quantitativo di sebo che viene prodotto

dalla presenza o meno di infiammazione

dalle abitudini quotidiane. Se una persona è uno sportivo e va in piscina tutti i giorni, ovviamente i capelli dovranno essere lavati tutti i giorni. Se una persona produce molto sebo dovrà cercare di lavarli più spesso per non avere capelli grassi e per non far accumulare il grasso sul cuoio capelluto che potrebbe scatenare quadri infiammatori, prurito e desquamazione.

Non è quindi assolutamente vero che i capelli vanno lavati poco. Per approfondire: Pro e contro del lavare i capelli tutti i giorni: è vero che fa male?

C’è differenza tra capelli fini e più spessi per la routine di lavaggio? Il lavaggio dovrebbe essere il medesimo in entrambe le tipologie di capelli. Dovrebbero cambiare quelli che sono i prodotti utilizzati scegliendo magari degli shampoo specifici.

Il diametro capillare non è quindi un fattore che possa in alcun modo andare a modificare le proprie abitudini nel lavare i capelli.

Come lavare i capelli che cadono? I capelli cadono! Questo è un assioma che bisogna accettare nel suo apparente brutale cinismo. Tuttavia, non bisogna interpretarlo con un'accezione negativa. I capelli cadono perché esiste il ciclo follicolare, secondo cui un capello nasce, cresce e muore, lasciando spazio a un nuovo capello che ricomincia il ciclo. Dalla trentaseiesima settimana circa della nostra vita fetale e per tutta la vita, i capelli continueranno, con cadenza di circa 2-3 anni per l'uomo e 4-6 anni per la donna, a ripetere questo ciclo. Quando non vi sono patologie o problematiche associate ai capelli, questo ciclo si ripeterà e la caduta dei capelli sarà assolutamente fisiologica.

Il momento del lavaggio dei capelli, specialmente per le donne o per gli uomini che hanno i capelli particolarmente lunghi, può essere un momento che spesso porta preoccupazione specialmente durante il momento dei picchi stagionali di caduta, uno primaverile e uno in autunno, quando si raccolgono dei piccoli gomitoli di capelli.

Questo, esclusi i casi dove vi sia una patologia sottostante o una problematica particolare, non dovrebbe tuttavia incidere sul numero dei lavaggi, perché al contrario di quanto si possa immaginare, effettuando meno lavaggi del necessario, i capelli che quotidianamente sono destinati a cadere, si accumulano e cadono tutti insieme nel lavaggio successivo. La persona troverà un numero importante di capelli quando andrà a effettuare quell'unico lavaggio settimanale, pensando di preservare la caduta dei capelli che invece non avrà alcun beneficio da quest'abitudine e anzi potrebbe avere effetti negativi.

Come lavare i capelli per non farli cadere? Lavare i capelli troppo delicatamente non previene la caduta dei capelli. Lavarli troppo vigorosamente potrebbe far aumentare il numero dei capelli che si trovano nella doccia, ma un capello "SANO" non si staccherebbe mai dal cuoio capelluto durante un energico lavaggio.

I capelli che si trovano nello scarico della doccia sono capelli che sono già in fase di caduta e che hanno perso il saldo ancoraggio che connette i capelli sani al cuoio capelluto.

Cos'è il wash test? Questo è un test che può essere fatto dalle persone che hanno l'abitudine di lavare poco frequentemente i capelli per non farli cadere.

Bisogna lavare i capelli 5 giorni di fila dopo aver chiuso lo scarico per aver contezza dei capelli che cadono durante il lavaggio.

Al quinto giorno si dovrebbe notare una caduta quasi nulla a riprova del fatto che non è il numero dei lavaggi ad influire negativamente sulla caduta dei capelli.

Quali regole rispettare lavare i capelli nel modo corretto? Inumidire bene i capelli aiuta la rimozione dello sporco e del sebo Scegliere o farsi prescrivere, in caso di problematiche associate ai capelli, uno shampoo corretto ed eventualmente un balsamo. Massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli evitando di tirare i capelli. Lasciare in posa lo shampoo per alcuni minuti, specialmente se si utilizzano shampoo curativi, sarà il vostro medico tricologo che ve l'ha prescritti, a darvi il giusto tempo di posa. Risciacquare abbondantemente per rimuovere i residui dello shampoo Applicare il balsamo qualora necessario con il suo tempo di posa prima di rimuoverlo Asciugare i capelli tamponandoli con un asciugamano morbido ed evitare di utilizzare l'aria del phon troppo calda