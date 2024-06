Quando prendere il sole per non danneggiare la pelle?

Gli orari migliori sono senza dubbio quelli del mattino: nelle prime ore della giornata e fino alle 11.00 si può dunque prendere il sole in assoluta sicurezza, indossando chiaramente una crema solare con un fattore di protezione di minimo 30 spf. Superata questa fascia oraria, poi, quando prendere il sole? Nel pomeriggio dalle 16.30 (o dalle 17.00) in poi, per ottenere un' abbronzatura perfetta senza danneggiare la pelle .

Come accennato all'inizio, il momento migliore in cui prendere il sole sta all'interno di queste fasce di tempo. Non è un caso: in questi momenti della giornata i Raggi Ultravioletti (UV) sono meno aggressivi, perché il sole non è al suo punto di picco massimo. Ribadiamo però che applicare la protezione solare è sempre fondamentale, onde evitare scottature o fotodanneggiamenti .

Durante gli altri mesi dell'anno, poi, è bene tenere a mente che la pelle è più sensibile e disidratata, cosa che comporta un rischio maggiore in caso di esposizione ai raggi solari e che implica l'utilizzo della protezione solare anche se ci sembra che non faccia poi cosi caldo o che il sole sia meno forte.

Parlando di mesi e di quando prendere il sole, invece, tenendo conto delle latitudini del nostro Paese il momento in cui ci si abbronza di più è nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ma con un picco massimo a luglio , mese in cui risulta maggiore. Cosa che determina anche una maggior attenzione nel farlo, evitando ancora di più di esporsi durante le fasce orarie centrali della giornata.

Questo potrebbe far credere che in questi orari si possa ottenere un'abbronzatura più intensa in un lasso di tempo più breve, ma di fatto non è così. Quello che invece accade è che in proporzione alla forza dei raggi solari aumenta anche la possibilità di scottarsi e di danneggiare la pelle.

Tra le 11.00 di mattina e le 16.00 del pomeriggio è assolutamente sconsigliato prendere il sole. In questo lasso di tempo, infatti, i raggi solari arrivano sulla Terra in senso perpendicolare oltre al fatto che il sole e all'apice della sua intensità.

I rischi legati a prendere il sole negli orari sconsigliati non riguardano solo le scottature, ma anche le problematiche che abbiamo elencato, alcune delle quali (come appare chiaro) sono molto gravi.

Altra buona abitudine da adottare e che rientra tra gli step su come prendere il sole senza creare danni alla pelle, poi, è quella di intervallare sole e acqua . Per esempio facendo un bagno, una doccia o anche semplicemente spruzzandosela sulla pelle. Un piccolo ma importante accorgimento utile a mantenere la cute sempre ben idratata.

Un passaggio da non tralasciare nemmeno in caso di tempo nuvoloso o vento, perché il sole e i raggi solari passano attraverso le nuvole e agiscono ugualmente a danno della pelle se non viene adeguatamente protetta.

Quanto tempo si deve stare al sole per abbronzarsi?

Oltre a capire quando prendere il sole e come proteggersi adeguatamente, poi, è importante capire anche come farlo nel modo corretto e per quanto tempo Per ottenere una tintarella perfetta, infatti, la cosa migliore sarebbe quella di esporsi al sole in modo graduale. Uno dei metodi migliori e più efficaci per prevenire le scottature e abituare la pelle senza stressarla.

Basta anche solo mezz'ora di sole al giorno per stimolare l'abbronzatura senza incorrere in pericoli per la cute e anche per attivare la produzione di Vitamina D, tanto utile al corpo e al nostro benessere. Dopo aver preparato gradualmente la pelle al sole, si possono raggiungere anche le due o tre ore di esposizione, purché non siano continuative (no alle ore passate sul lettino quindi) e avendo cura di rinfrescare la pelle ogni mezz'ora e di riapplicare la protezione solare con la stessa cadenza.

Per approfondire: