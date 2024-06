Quando non si può fare lo smalto semipermanente?

Lo smalto semipermanente non ha particolari controindicazioni ma, nonostante ciò non tutte le unghie lo sopportano allo stesso modo. A causa della rimozione che, soprattutto se fatta da mani non troppo esperte, tende a indebolirle , chi ha unghie fragili e che si spezzano facilmente dovrebbe evitarlo.

Lo smalto semipermanente è uno smalto che, a differenza di quello classico, dura molto di più. Si può applicare in salone ma anche a casa, dotandosi delle giuste strumentazioni, tra le quali risulta imprescindibile la lampada UV , che serve per asciugarlo e fissarlo. È composto da monomeri , molecole che formano polimeri, fotoiniziatori (che permettono di assorbire le radiazioni UV e avviare la polimerizzazione), pigmenti e catalizzatori .

Perché il semipermanente indebolisce le unghie?

Rimozione con lime o frese elettriche;

Uso di diluenti particolarmente aggressivi;

Scorretta manutenzione della manicure.

Si sente spesso dire che il semipermanente rovina le unghie ma in realtà non è propriamente vero. A rovinarle, infatti, è la sua rimozione, soprattutto se fatta in modo errato. Applicarlo prevede diversi step. Prima di cominciare si deve preparare l'unghia a ricevere il colore, opacizzandola con un buffer.

Successivamente si deve stendere la base trasparente, che deve essere fatta asciugare inserendo poi la mano o le singole dite nella lampada UV, per un tempo variabile a seconda dei modelli. Arriva quindi il momento dello smalto semipermanente, anch'esso da far asciugare allo stesso modo. A sigillare il tutto uno strato di top coat, un ultimo intervento della lampada e una passata di sgrassante per unghie, utile anche a lucidarle.

Nessuno di questi step è particolarmente aggressivo, né tantomeno lo smalto semipermanente in sé, ma come abbiamo già accennato lo stesso non si può dire per i passaggi necessari alla rimozione. Per eliminare lo smalto semipermanente, infatti, si usano lime o frese elettriche che se maneggiate con poca cura portano via il colore ma anche lo strato più superficiale dell'unghia, indebolendola. In più potrebbero essere utilizzati diluenti e solventi aggressivi che possono danneggiare il letto ungueale.

A giocare un ruolo cruciale è anche la manutenzione della manicure: sia che sia stata fatta in casa da noi stesse sia che si tratti di una manicure professionale, è fondamentale non staccare con le mani pezzi o strati di smalto se si sbeccano e non usare le unghie come strumenti durante le pulizie o i nostri hobby.

Per approfondire: