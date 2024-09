Quali spazzole per capelli scegliere per non spezzarli?

Spazzole per capelli: quali usare per non rovinarli? Le spazzole per capelli che meno danneggiano la chioma sono quelle che rispettano le sue esigenze specifiche. I capelli fini per esempio hanno bisogno di setole in nylon arrotondate, mentre quelli spessi potrebbero beneficiare di più di grandi spazzole ionizzate o setole naturali. Lo styling preferisce pettini e spazzole più specifici in base al risultato che si vuole ottenere.

Pettinare i capelli fa male? In linea generale no, pettinare i capelli non fa male. Al contrario, è un rituale di bellezza e una coccola quotidiana che porta dei benefici concreti alla fibra del capello, oltre a valorizzarne l'aspetto. Quando ci si spazzola i capelli, insomma, è fondamentale comprendere che non ci si sta solamente districando dei nodi, ma si effettua una manovra indispensabile per la salute della chioma. Il cuoio capelluto, infatti, secerne un olio naturale che attraverso lo spazzolamento può essere distribuito lungo tutte le lunghezze. Il sebo, quando equilibrato e presente in quantità corrette, aiuta a proteggere il capello dalle aggressioni esterne come lo sfregamento, lo smog e i raggi solari. Svolge anche una funzione idratante, ricoprendo la fibra del cosiddetto film idrolipidico e, grazie al suo pH leggermente acido, ricopre anche una funzione antibatterica. Per approfondire: Quanti capelli si perdono al giorno? Quando preoccuparsi

Quale spazzola usare sui capelli per non rovinarli? Capelli fini . Scegliamo una spazzola con le setole in nylon dalla forma arrotondata e dalla consistenza morbida. In questo modo un capello fine che tende a spezzarsi o è propenso a spaccarsi nelle famigerate doppie punte sarà districato correttamente dai nodi che, così spesso, affliggono questa tipologia di chioma.

. Scegliamo una spazzola con le setole in nylon dalla forma arrotondata e dalla consistenza morbida. In questo modo un capello fine che tende a spezzarsi o è propenso a spaccarsi nelle famigerate doppie punte sarà districato correttamente dai nodi che, così spesso, affliggono questa tipologia di chioma. Capelli spessi . Optiamo per una spazzola grande e comoda da impugnare, ideale per farsi largo, e domare, una chioma che apparirà molto voluminosa. Molti capelli spessi tendono a soffrire il crespo . Scegliamo prodotti di alta qualità per risolvere questo problema, come per esempio le spazzole che emettono ioni, ideali per sigillare le squame del capello, o spazzole con setole di cinghiale.

. Optiamo per una spazzola grande e comoda da impugnare, ideale per farsi largo, e domare, una chioma che apparirà molto voluminosa. Molti capelli spessi tendono a soffrire il . Scegliamo prodotti di alta qualità per risolvere questo problema, come per esempio le spazzole che emettono ioni, ideali per sigillare le squame del capello, o spazzole con setole di cinghiale. Capelli lisci . Gli esperti concordano che le spazzole piatte e squadrate, con denti a distanza media, offrono la migliore soluzione possibile. Le cosiddette paddle sono perfette per una pettinata veloce ai capelli lisci, o una piega veloce con l'asciugacapelli. L'ideale in questo caso è optare per denti di legno, quando possibile.

. Gli esperti concordano che le spazzole piatte e squadrate, con denti a distanza media, offrono la migliore soluzione possibile. Le cosiddette paddle sono perfette per una pettinata veloce ai capelli lisci, o una piega veloce con l'asciugacapelli. L'ideale in questo caso è optare per denti di legno, quando possibile. Capelli ricci. Il capello riccio ha bisogno di una spazzola dalla forma particolare, indispensabile per preservare la piega perfetta e al tempo stesso domare il capello ribelle senza snaturare il boccolo. Ogni riccio è fatto a modo suo, e può essere importante discutere con il proprio parrucchiere su quale sia il miglior pettine per ogni occasione. Le spazzole per capelli sono diverse per forma, materiali e setole e vanno utilizzate non solo in base alle caratteristiche del capello, ma anche in base alla necessità e all'obiettivo da raggiungere. Districare i nodi dev'essere un'operazione indolore: scegliamo setole morbide, ma non troppo. Vuoi mantenere un riccio definito, ma pettinato? Hai bisogno di spazzole simili al modello lollipop, o modelli ergonomici pensati per districare senza appiattire la voluminosità della chioma. Preferisci spazzolare i capelli quando sono bagnati, sotto la doccia, perché hai un capello molto fine e che si annoda? C'è bisogno di una spazzola compatta, squadrata e soprattutto igienica, che non si riempia d'acqua creando spiacevoli ristagni o mollezze. Se molto spesso le setole naturali (di cinghiale o in legno) sono da preferire a quelle artificiali, è importante anche riconoscere le caratteristiche e le criticità del capello, eventualmente discutendone con il parrucchiere. Per approfondire: Asciugare i capelli all'aria o con il phon?

Come spazzolare i capelli senza spezzarli? Se hai i capelli annodati, assicurati di applicare un prodotto districante prima di spazzolare i capelli, in maniera da rendere più facile l'operazione.

prima di spazzolare i capelli, in maniera da rendere più facile l'operazione. Scegli una spazzola dalle setole soffici e inizia a pettinare dall'estremità del capello, verso il basso, con colpi brevi e sicuri. Prosegui a pettinare ciocche sempre più lunghe, fino ad arrivare alla radice.

La radice del capello, attaccata al cuoio capelluto, secerne sebo. Questo sebo, quando non si soffre di iperseborrea, è una protezione indispensabile per il capello e non è da considerarsi "antiestetico" o "problematico".

A questo punto puoi procedere con lo styling, a caldo o con l'uso di spazzole e pettini specifici pensati per ottenere acconciature e pieghe di qualità, anche a casa. La delicatezza è la parola d'ordine quando si parla di spazzolare senza spezzare i capelli. Il tuo obiettivo è quello di districare i nodi in maniera sicura.