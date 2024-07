Quali sono le palette armocromia?

Cosa sono le palette armocromia? Le palette armocromia sono un insieme di colori che ci permettono di apparire al meglio in base alla nostra stagione armocromatica di appartenenza. Generalmente, durante la fase di analisi e studio del nostro mix Pelle-Occhi-Capelli, i consulenti d'immagine le mostrano usando una serie di drappi o una cornice che si adatta al nostro viso.

Cosa vuol dire essere in palette? Alla luce di quanto abbiamo detto vi apparirà chiaro che essere in palette significa sfoggiare le sfumature che meglio si abbinano ai nostri colori naturali. Quando si indossano abiti in palette l'incarnato risalta, sembra più luminoso e vivido. Ma non solo. Come abbiamo già accennato anche sfoggiare un colore di capelli in palette o un colore di smalto ci esalta e per di più ci può fare apparire più giovani. Lo stesso vale per il make up: scegliendo le corrette sfumature di correttore, fondotinta, ombretti e rossetti l'attenzione viene distolta dalle rughe e dai primi segni del tempo.

Come si fa a scoprire la propria palette armocromia? Con una consulenza dal vivo;

Facendo dei test online. Per capire quali sono i colori che più valorizzano, e che quindi compongono la propria palette armocromia, le strade sono due. Il primo è rivolgersi a un esperto o un'esperta della materia e prenotare una seduta di armocromia. Durante la sessione, che solitamente dura circa una trentina di minuti, si viene sottoposti al test dei drappi, che consiste nel sedersi davanti a uno specchio, completamente struccate, e stendere sotto il proprio viso, una serie di drappi di colori differenti, così da capire quali abbiano il potere di accendere il volto esaltandolo, e quali di spegnerlo. In alternativa si può fare un test a casa da sole, sempre restando struccate e mettendosi davanti a uno specchio con una buona illuminazione. I test fai da te sono molto efficaci, perché ci permettono di individuare in autonomia la tonalità della pelle e il suo sottotono e comprendere a quale stagione apparteniamo. Per approfondire: Armocromia test: come scoprire stagione e sottotono?

Come capire di che armocromia sono? Primavera : sottotono caldo, valore chiaro, intensità e contrasto alti;

: sottotono caldo, valore chiaro, intensità e contrasto alti; Autunno : sottotono caldo, valore scuro e intensità e contrasto bassi;

: sottotono caldo, valore scuro e intensità e contrasto bassi; Estate : sottotono freddo, valore chiaro, contrasto e intensità bassi;

: sottotono freddo, valore chiaro, contrasto e intensità bassi; Inverno: sottotono freddo, valore scuro, contrasto e intensità alti. Come abbiamo già detto, per capire qual è la propria armocromia occorre fare dei test, anche perché ogni stagione ha dei sottogruppi che rispondono ad alcune variazioni (non siamo tutte uguali!). In linea di massima, però, quelle che vi abbiamo elencate sono le combinazioni delle stagioni pure, cui corrispondono delle precise palette.

Quali sono le palette delle stagioni? Primavera : corallo, il verde prato, il giallo sole, l'azzurro cielo, il viola e il blu intenso;

: corallo, il verde prato, il giallo sole, l'azzurro cielo, il viola e il blu intenso; Autunno : marrone testa di moro, il color terracotta o il cammello. Anche le sfumature che ricordano le foglie in questa stagione, e quindi giallo, rosso e arancione sono perfette;

: marrone testa di moro, il color terracotta o il cammello. Anche le sfumature che ricordano le foglie in questa stagione, e quindi giallo, rosso e arancione sono perfette; Estate : colori tenui che spaziano dal rosa al grigio madreperla al lilla, comprendendo in generale ogni colore pastello;

: colori tenui che spaziano dal rosa al grigio madreperla al lilla, comprendendo in generale ogni colore pastello; Inverno: colori freddi, a partire dal nero. Ottimi anche il blu notte e il grigio antracite o il ghiaccio. Sì anche a qualcosa di più brillante, purché freddo, come il lilla o il lampone. Le palette armocromia sono ottime basi per iniziare a creare look personalizzati in grado di valorizzare il più possibile le proprie caratteristiche. Per usarle non ci sono regole se non quella di seguire le stagioni ma anche e soprattutto i propri gusti e preferenze.