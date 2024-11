Desiderate una crema che migliori la vostra pelle, che ne ringiovanisca l'aspetto e favorisca la riduzione di rughe sottili e marcate? Non perdiamo l'occasione del Black Friday attivo dal 21 novembre al 2 dicembre . In questa settimana verranno proposte diverse offerte su più articoli, tra cui quelli di bellezza. Tra i prodotti più ricercati nel mondo beauty ci sono le creme antirughe che verranno vendute a prezzi davvero interessanti e significativi. In questo articolo, prima di soffermarci sugli sconti, cercheremo di capire quali sono gli ingredienti più efficaci contro i segni del tempo.

L'ingrediente più efficace per combattere le rughe, dipende molto dal tipo di pelle , ma uno tra i più potenti per combattere le rughe è la tretinoina , un derivato della vitamina A che si trova in alcuni prodotti, che possono essere acquistati se prescritti rigorosamente da un dermatologo o medico specializzato. Essa stimola il rinnovamenteo celulare, aumenta la produzione di collagene e riduce i danni da fotoinvecchiamento. Un altro componete simile molto importante e che alcuni esperti considerano tra i principali insiti nelle creme antiage è il retinolo , uno tra i più potente in termini di risultati a lungo termine, poiché anch'esso stimola la produzione di collagene ed elastina, velocizza il rinnovamento cellulare, riducendo notevolmente l'aspetto delle rughe. Altri ingredienti comunque efficaci per combattere i segni del tempo sono l' acido ialuronico , che idrata in profondità, riempiendo temporaneamente le rughe donando alla pelle migliore elasticità, peptidi che favoriscono la sintesi di collagene ed elastina , migliorando la compattezza della pelle, Vitamina C , potente antiossidante che protegge dai danni dei radicali liberi , uniformando l'incarnato e stimolando la produzione di collagene. E' comunque sempre preferibile consultare un dermatologo per scegliere una crema che contenga l'ingrediente più adatto alla propria pelle e alle proprie esigenze.

Scegliere una crema antirughe, permette di prendersi cura della propria pelle a lungo termine, migliorandone l'aspetto e ritardando i segni visibili dell'età. Le ragioni per cui abbiamo scelto queste creme risiedono nel fatto che prevengono i segni dell'invecchiamento , poiché contengono quasi sempre ingredienti specifici, come il retinolo, i peptidi e l'acido ialuronico, hanno una componente altamente idratante che mantiene morbida e rimpolpata la pelle ed alcune di esse stimolano la produzione di collagene . Molto spesso includono antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E , che proteggono la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dall' esposizione al sole , prevenendo l'invecchiamento precoce. Inoltre miglioramento della texture della pelle , riducendo macchie , rossori o irregolarità e sono adatte a tutte le età.

La crema, sebbene agisca in profondità, risulta delicata e non unge, riassorbendosi velocemente. Lascia inoltre la pelle molto idratata, rimpolpata e molto setosa. Ne basta poca per tutto il viso e collo.

Crema notte anti-età con effetto rivolumizzante. Indicata per pelli mature ripristina i volumi, rimpolpando la pelle e gli zigomi del viso; ha un effetto riempitivo anche delle rughe da sonno . Inoltre dopo la sua applicazione la pelle risulta idratata e più fresca, riducendo le rughe in poche settimane di applicazione costante. E' una crema contenente una formula ricca di acido ialuronico che aiuta a rimpolpare e riempire le rughe e di Fibroxyl ( estratto rassodante di origine naturale) che rivolumizza progressivamente la pelle. Inoltre la gradevole profumazione e il rapporto qualità prezzo sono fattori che danno un valore aggiunto alla crema.

Buona crema per notte, idrata a fondo e si assorbe bene e con facilità. Ha una consistenza molto ricca e burrosa che penetra in profondità distendendo la pelle e donandole elasticità. il profumo di frutti esotici e il buon rapporto di qualità e prezzo, danno un valore aggiuntivo al prodotto.

La crema viso idratante da notte per donne con retinolo e acido salicilico agisce efficacemente contro le rughe stimolando la produzione di collagene, per una pelle più liscia e giovane. Gli ingredienti attivi e incisivi che determinano l'efficacia di questa crema sono retinolo che riduce le rughe e stimola la produzione di collagene, acido salicilico che esfolia e tratta l' acne liberando i pori e migliorando la struttura della pelle e succo di aloe vera biologico. La crema lenisce, idrata, riduce gli arrossamenti della pelle, rimpolpandola e tonificandola visibilmente; contrasta inoltre l'acne e la comparsa di punti neri , agendo come esfoliante delicato per il viso.

Bionike Defence My Age - Crema Rinnovatrice Viso Giorno Anti Age con Vitamina C.

Descrizione

Crema viso giorno anti age dalla texture leggera, ideale per un'applicazione quotidiana. Arricchita di vitamina C e nota per le sue proprietà antiossidanti, migliora l'elasticità e la luminosità della pelle, idratandola in profondità e riducendo i segni del tempo. Defence My Age specifica per le pelli sensibili, senza nichel, profumo o conservanti potenzialmente irritanti è adatta ad ogni tipo di pelle. Applicata costantemente su collo e viso dopo una detersione accurata, rende la pelle più setosa e levigata.

Cosa ci piace ?

La crema da giorno, appare compatta e abbastanza densa, tuttavia una volta applicata è leggera e molto semplice da utilizzare; non lascia residui sulla pelle e si assorbe in fretta. La presenza di Vitamina C nella formula è un grande vantaggio, poiché contribuisce alla luminosità e al tono della pelle, uniformando l'incarnato. Inoltre ha un buon effetto anti-invecchiamento, attenuando visibilmente le linee sottili e fornendo un aspetto più giovanile e radioso.

A cosa fare attenzione ?

In alcuni casi è risultata grassa e di difficile assorbimento.