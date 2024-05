Come snellire gambe e cosce: alimentazione, massaggi ed esercizi Con l'arrivo della stagione calda viene voglia di indossare gonne e scegliere abiti comodi e pratici che scoprono le gambe. A questo punto, però, molte donne si lasciano assalire dalle insicurezze, e si domandano come apparire al meglio anche a gambe scoperte. Snellire gambe e cosce può richiedere l'azione combinata di più fattori, tra esercizio, massaggi, alimentazione e, naturalmente, aspettative realistiche. Prima, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere, bellezza e salute.

Perché non riesco a dimagrire le gambe? Le gambe giocano un ruolo fondamentale nella propria immagine, e viene ragionevole pensare che, entro certi limiti, potrebbe essere necessario apportare modifiche al proprio stile di vita per riappropriarsi di una forma che ci fa sentire belle, e ci fa guardare allo specchio con piacere. Specialmente quando si indossano abiti o pantaloni che lasciano scoperte le gambe. Molte donne lamentano di un problema di dimagrimento, specialmente alle gambe, pur mantenendo una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Lo stesso invece non accade magari ai loro compagni maschi, che pur mangiando le stesse cose, magari, presentano delle gambe indicativamente più snelle di quelle femminili. Il motivo è semplice: i due sessi presentano differenti caratteristiche fisiologiche per le quali l'adipe tende a depositarsi in zone diverse. Per le donne è una questione leggermente più complessa anche dal punto di vista dello stato di fertilità e, nella fattispecie, degli ormoni. Estrogeni . Le donne producono ormoni femminili chiamati estrogeni, i quali influenzano la distribuzione del grasso corporeo e, indicativamente, tendono a favorire l'accumulo di grasso nelle cosce, fianchi e glutei.

. Le donne producono ormoni femminili chiamati estrogeni, i quali influenzano la distribuzione del grasso corporeo e, indicativamente, tendono a favorire l'accumulo di grasso nelle cosce, fianchi e glutei. Genetica . La genetica, per la quale ben poco possiamo fare, ha un ruolo importante nella distribuzione dell'adipe corporeo, e alcune persone tendono ad accumulare grasso soprattutto sulle cosce.

. La genetica, per la quale ben poco possiamo fare, ha un ruolo importante nella distribuzione dell'adipe corporeo, e alcune persone tendono ad accumulare grasso soprattutto sulle cosce. Stato di fertilità. Nel paper scientifico "Body composition and fatty tissue distribution in women with various menstrual status", viene spiegato che le ragazze che non hanno ancora avuto il menarca e le donne in menopausa sperimentano una distribuzione del tessuto adiposo differente. In pratica, le donne si devono aspettare che il loro corpo cambi, fisiologicamente, con l'avanzare dell'età.

Cosa fare per dimagrire gambe e cosce? Anche se sarebbe un sogno dimagrire direttamente gambe e cosce, dobbiamo sfatare un mito: il dimagrimento localizzato non esiste, se non attraverso interventi invasivi di chirurgia estetica che comunque devono essere mantenuti da alimentazione e stile di vita, o potrebbero richiedere ulteriori ritocchi futuri. Esistono esercizi specifici, e massaggi, che possono aiutarci a tonificare alcune zone del corpo, come per esempio snellire gambe e cosce, ma è importantissimo che si comprenda una questione. Ovvero: la perdita di grasso specifica di un'area del corpo è influenzata principalmente dalla perdita di peso complessivo, riducendo dunque nel complesso la massa grassa. Per approfondire: Creme rassodanti migliori 2024: quale scegliere?

I migliori esercizi per snellire gambe e cosce L'attività fisica è fondamentale per snellire gambe e cosce. Iscriversi in palestra potrebbe essere davvero fondamentale per aiutarsi a tonificare, specie in alcune parti del corpo che potrebbero avere bisogno di un po' di aiuto. Esercizi di tipo aerobico , come camminata veloce, corsa, bicicletta, nuoto, mantenendo un'intensità moderata volta ad aumentare la frequenza cardiaca e massimizzare il consumo di calorie.

, come camminata veloce, corsa, bicicletta, nuoto, mantenendo un'intensità moderata volta ad aumentare la frequenza cardiaca e massimizzare il consumo di calorie. Movimenti di tonificazione come affondi sono proprio quello che ci vuole per tonificare le gambe. Puoi scegliere gli affondi che più preferisci, così come gli squat, declinati in tutte le salse e anche in base al livello di preparazione atletica personale. Consigliatissime anche le macchine per i pesi e il vogatore.

Quali sono i massaggi per snellire gambe e cosce? I massaggi rappresentano un ottimo modo per complementare l'attività fisica e l'alimentazione, così da snellire le gambe e migliorare la circolazione, oltre che ridurre la ritenzione idrica. I massaggi drenanti, in particolare, agevolano la circolazione del sangue, e permettono di ridurre l'accumulo di fluido interstiziale che causa ritenzione idrica e ci fa sentire gambe gonfie e pesanti. Il massaggio non avrà un effetto diretto sull'adipe accumulato, dunque, ma sarà di grande aiuto per riattivare i buoni meccanismi che permettono alle gambe di snellire velocemente. Per approfondire: I massaggi drenanti riducono la cellulite?

Cosa mangiare per snellire gambe e cosce? L'esercizio fisico mirato è l'ideale per tonificare, ma senza un'alimentazione sana, spesso ipocalorica, è difficile vedere risultati più veloci. Riducendo l'apporto calorico e facendo riferimento a una dieta da nutrizionista, è possibile introdurre tutti i macronutrienti e avere le energie necessarie a fare allenamento, senza rinunciare alla propria salute. Inoltre consigliamo di: Bere tanta acqua per scoraggiare la ritenzione idrica.

per scoraggiare la ritenzione idrica. Ridurre, se richiesto dal nutrizionista e dal medico curante, l'apporto di sale introdotto nei cibi. Il sale, infatti, può essere una delle cause della ritenzione che rendono le nostre gambe gonfie e stanche.