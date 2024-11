Ha un effetto anti rughe e anti macchie , favorisce l'elasticità e la compattezza della pelle. Inoltre non possiede particolari controindicazioni ed è ottimo pure per le pelli sensibili .

Ottimo per le pelli reattive e sensibili, l'olio di rosa mosqueta è l'ideale per illuminare e rigenerare la pelle, favorendo la produzione del collagene e regalando uniformità all'incarnato. Aiuta a prevenire la disidratazione, rafforzando il tessuto cutaneo e aumentano la barriera cutanea.

Inoltre possiede la vitamina C e la vitamina E , perfette come antiossidanti per fortificare la pelle e favorire il ringiovanimento.

L'olio di rosa canina è ricco di acido retinoico ed è ottimo per rigenerare la pelle, aumentando la produzione del collagene e donando luminosità. L'importante è che sia estratto a freddo per trattenere l'idratazione e migliorare l'aspetto delle rughe.

Olio di olivello spinoso

L'olio di olivello spinoso presta un'altissima concentrazione di antiossidanti, come flavonoidi, vitamina E, vitamina C e caroteni. Valido sostituto per il retinolo, questo ingrediente si può utilizzare pure per curare cicatrici e acne.