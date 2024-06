Acconciature per capelli: si può sembrare più giovani? Non solo skincare e makeup possono ringiovanire in modo naturale il nostro volto: anche i capelli, infatti, giocano un ruolo fondamentale per togliervi qualche anno dal viso (e non solo). Dal colore della chioma, e in questo l'armocromia dei capelli è un grandissimo alleato, fino alle acconciature per capelli che fanno sembrare più giovani in un istante e con il minino sforzo.

Le acconciature per capelli che fanno sembrare più giovani Oltre alla cura quotidiana della chioma, poi, per eliminare dal volto qualche anno, esistono dei veri e propri escamotage, esattamente come quelli che si usano nel makeup per ridurre la presenza delle rughe o per ravvivare il tono della pelle. Si tratta di tutte quelle acconciature per capelli che garantiscono un aspetto curato ma allo stesso tempo fresco, radioso e dall'effetto lifting e ringiovanente

Coda di cavallo Prima della lista tra le acconciature per capelli che fanno sembrare più giovani, senza dubbio la coda di cavallo è un look da provare. Uno degli hairstyle migliori per sembrare più giovani e che risulta semplicissima da fare. Vi basta legare i capelli in una coda bassissima ma ben tirata, avendo cura di coprire l'elastico con una ciocca di capelli, da arrotolare allo stesso e fermare con una forcina, donando alla vostra chioma un aspetto chic e sofisticato.

Lo chignon in versione messy Allo stesso modo, poi, anche un classico chignon è sempre perfetto per regalare ai capelli uno stile unico e capace di ringiovanire il volto. Un evergreen da lasciare morbido e sapientemente spettinato. Lasciando libera qualche ciocca utile a incorniciare il viso e che ne addolcisce i tratti. Per un effetto messy utile a regalare un aspetto più giovane al volto, poi, eseguire una leggera cotonatura della chioma sulle radici, è un segreto da usare per ottenere un immediato effetto lifting. E senza dimenticarvi il dettaglio che fa la differenza per entrambe queste acconciature per capelli, la frangia.

La frangia per sembrare più giovani Tra i segni del tempo che caratterizzano il viso, infatti, il cedimento dei tessuti verso il basso è uno dei più comuni e marcati. Per questo, spostare l'attenzione verso l'alto è un grande aiuto se si vuole sembrare più giovani. E cosa c'è di meglio di una bella frangia per farlo? Un dettaglio da aggiungere a queste acconciature per capelli e che, oltre a catturare l'attenzione, aiuta anche e nascondere le rughe sulla fronte, armonizzando il volto e i suoi volumi e regalando un aspetto più fresco al viso. Ovviamente optando per la tipologia di frangia che meglio si addice alla forma del vostro volto, facendovi aiutare da un professionista.

La treccia tra le acconciature per capelli anti age Anche la treccia se sapientemente eseguita può aiutare a togliere qualche anno da volto, donando un effetto sbarazzino alla chioma ma anche romantico ed elegante. Per farla nel modo corretto e garantirvi un look giovanile, è bene realizzare una riga centrale e solo dopo iniziare a intrecciare la chioma, lasciando la treccia morbida e giocando, anche in questo caso, con l'effetto spettinato. Per approfondire: Taglio perfetto per le over 40 capelli: meglio lunghi o corti?

Acconciature per capelli: qual è il taglio di capelli che ringiovanisce Oltre alle acconciature per capelli utili a far sembrare più giovani, poi, da tenere bene a mente è che ci sono tagli che aiutano allo scopo. Ma qual è il taglio di capelli che ringiovanisce di più? Tra gli hairlook che maggiormente donano un aspetto più giovane a chi li porta ci sono: I tagli corti , come il pixie cut o il bixie, che alleggeriscono i tratti del viso e regalano dinamicità alla chioma;

, come il pixie cut o il bixie, che alleggeriscono i tratti del viso e regalano dinamicità alla chioma; I caschetti , in versione classica o rivisitata, fino a virare ai bob, long bob o wob;

, in versione classica o rivisitata, fino a virare ai bob, long bob o wob; La frangia, come già detto, di qualsiasi lunghezza e forma, piena o sfilata. Un dettaglio che è davvero utilissimo e che ringiovanisce il viso donando carattere al proprio look. In generale quindi, insieme alle acconciature per capelli ad hoc, sono degli ottimi alleati anti age tutti i tagli corti, che alleggeriscono la chioma e le regalano un effetto più fresco. Ovviamente optando per un taglio che si adatti alla forma e ai lineamenti del volto, chiedendo aiuto e consiglio al vostro parrucchiere di fiducia.