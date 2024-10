Quali sono le abitudini che causano l'invecchiamento precoce?

Le abitudini che causano l'invecchiamento precoce sono numerose, dalla tendenza a scordare la protezione solare (anche d'inverno) a quella di dormire sempre nella stessa posizione, fino a quella di non lavare il viso la sera e fare troppe espressioni facciali.

Infine usa prodotti antiossidanti , ricchi di vitamina C , ideali per combattere i danni causati dall'esposizione solare.

Per questo è essenziale usare sempre la protezione solare, anche d'inverno, scegliendo un prodotto con SPF 30. Sarebbe inoltre consigliabile indossare occhiali da sole e cappelli a tesa larga per proteggere al meglio la pelle dai raggi UV.

Ma anche usare cuscini anatomici e memory , in grado di adattarsi alla plasticità del volto.

Le zone maggiormente colpite sono la fronte, le tempie e l'area intorno alle orecchie. L'ideale per prevenirle è evitare di comprimere il volto sul cuscino, dormendo con la nuca appoggiata.

Dormire sempre nella stessa posizione può provocare la formazione delle cosiddette sleep lines , ossia linee nel viso causate dall'appoggio sul cuscino. Con il passare del tempo la degradazione del collagene trasforma queste linee in rughe.

Bevi ogni giorno almeno otto bicchieri d'acqua, consumando alimenti idratanti come anguria, arance e cetrioli. Usa prodotti a base di acido ialuronico , l'ideale per ridurre la perdita dell'acqua transepidermica, rinforzando e ricostruendo il film idrolipidico .

L'idratazione è essenziale per avere una pelle sana. Se tende a diventare meno elastica e secca infatti questo causerà la formazione di rughe. Per questo è importantissimo bere acqua a sufficienza e usare creme idratanti .

Punta dunque su un detergente delicato e con una texture in gel semplice da risciacquare, perfetto per lasciare la pelle pulita, morbida e luminosa.

Nel corso della giornata sul viso si depositano impurità e micro particelle di inquinamento e polvere. Se non lavi il viso la sera, eliminandole, impedirai alla pelle di rivitalizzarsi e rigenerarsi durante la notte, provocando la formazione di rughe.

Fra le cause maggiori di invecchiamento precoce c'è il fumo. L'elasticità della pelle infatti viene compromessa dai movimenti dei muscoli intorno alla bocca quando si mette la sigaretta fra le labbra.

Per rinforzare i tessuti, rendendoli elastici, l'ideale è optare per prodotti con acido ialuronico, ma anche effettuare esercizi facciali e massaggi.

Per questo dovresti usare un trattamento idratante che contenga un filtro anti pollution , ovvero anti inquinamento .

Proteggere la pelle dalle aggressioni esterne è importantissimo, in particolare quando si parla di inquinamento atmosferico. La pelle infatti possiede una naturale barriera, ma non riesce a filtrare le polveri troppo sottili.

Non pulire lo schermo del cellulare

Non pulire lo schermo del cellulare può causare un invecchiamento precoce della pelle. Durante il giorno infatti tendiamo a toccare questo strumento con le mani sporche, per poi portarlo all'orecchio, posandolo sulla guancia.

In questo modo trasferiamo i germi sull'epidermide, provocando la formazione di imperfezioni e brufoli. In commercio si possono trovare salviette e spray igienizzanti utili per pulire lo schermo dello smartphone, evitando la proliferazione di batteri e germi.