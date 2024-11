Come avere una pelle luminosa e sana? Per avere una pelle luminosa e sana bisogna prendersene cura da più fronti: in primis dal punto di vista alimentare, seguendo una dieta equilibrata. Poi bisogna individuare la skincare adatta al proprio tipo di pelle, che deve comprendere momenti di esfoliazione e idratazione e deve essere anche idonea alla propria fascia d'età.

Cosa rende il viso luminoso? Esfoliazione;

Idratazione;

Trattamenti adatti al proprio tipo di pelle. Per poter ottenere un viso luminoso, oltre a seguire una skincare routine effetto glowing, si possono combinare tre tipologie di step. Tutto parte, ovviamente, dall'esfoliazione. Lo scrub utilizzato periodicamente sul viso aiuta a rimuovere le cellule morte, favorendo il rinnovamento cellulare. Va utilizzato un prodotto delicato e non aggressivo, con una formulazione in linea con la propria pelle. Poi deve ovviamente essere adeguatamente idratato: non solo a tavola, con un buon apporto di vitamine e minerali tramite frutta e verdura, ma soprattutto con cosmetici idratanti. Formulazioni a base di vitamina C, acido ialuronico, aloe, glicerina ma anche oli e burri vegetali tra cui quello di karité, di jojoba e d'argan sono ottimi supporti.

Quali sono le caratteristiche di una pelle sana? Una pelle sana si riconosce per la sua luminosità naturale e l'aspetto uniforme. Il volto appare morbido e idratato, senza segni di secchezza o eccessiva presenza di sebo, con un colorito fresco e uniforme che non mostra discromie significative. Anche la texture è liscia e regolare, senza zone ruvide o screpolate. La pelle sana è anche elastica, dunque ha una buona capacità di riprendere la sua forma dopo essere stata sollecitata, segno di una presenza adeguata di collagene ed elastina.

Quali ingredienti nei cosmetici aiutano ad avere una pelle luminosa e sana? Acido ialuronico;

Retinolo;

Vitamina C;

Acido glicolico. Se desideri avere una pelle luminosa e sana nella tua skincare routine dovrebbe essere incluso almeno uno di questi quattro ingredienti: acido ialuronico, retinolo, vitamina C e acido glicolico. Adesso ne vedremo insieme le peculiarità e le proprietà.

Perché l'acido ialuronico fa bene alla pelle? L'acido ialuronico è considerato a tutti gli effetti un alleato prezioso per la pelle, soprattutto per le donne over 40 e over 50. Il suo principale beneficio è quello di idratare il viso, aiutando a contrastare concretamente la comparsa dei segni del tempo. Il tempo porta ad una perdita di idratazione ed elasticità, due fattori che accentuano rughe e linee d'espressione. L'acido ialuronico agisce trattenendo l'idratazione negli strati più profondi della pelle, migliorando visibilmente la sua morbidezza e compattezza. Si distingue poi per la capacità di stimolare la produzione di collagene, una proteina fondamentale per il sostegno e la struttura dell'epidermide. Il risultato è un volto che si dimostra più turgido, rimpolpato, dall'aspetto tonico e fresco. Ha come vantaggio aggiuntivo l'essere adatto persino per le pelli più sensibili. Le formulazioni moderne di sieri e creme offrono un'azione efficace e duratura, permettendo alle donne di prendersi cura della propria pelle in modo semplice ma mirato. Per approfondire: Acido Ialuronico: cos'è e a cosa serve? Usi e applicazioni

Che effetto fa il retinolo sulla pelle? Se si ha una pelle matura, il retinolo è un ingrediente importante che non deve mancare nella formulazione della propria crema. Viene incoronato a tutti gli effetti come uno degli ingredienti antietà più efficaci per le pelli mature, regolando la produzione di sebo e differenziandosi per il potere antiossidante. Deriva dalla vitamina A e ha come proprietà quello di stimolare il rinnovamento cellulare. Con un'azione notoriamente esfoliante, dona luminosità e compattezza rendendo il colorito molto più uniforme e non opaco o spento. Tra le sue proprietà c'è quella di stimolare la produzione di collagene ed elastina. Si tratta delle proteine responsabili della struttura e dell'elasticità che con il tempo tendono ad indebolirsi. Non è un caso, infatti, che la loro carenza porti alla formazione di rughe e segni d'espressione. Riesce persino a lavorare su macchie scure e discromie, trattando il problema dell'iperpigmentazione causata da un'esposizione non adeguata ai raggi UV, medicinali o sbalzi ormonali. Per approfondire: Retinolo: quando iniziare, come funziona, controindicazioni

Cosa fa la vitamina C alla pelle del viso? Tra gli ingredienti più utili per il benessere della pelle c'è la vitamina C. Nota per il suo incredibile potere antiossidante, dona importanti benefici che si riflettono rapidamente in un aspetto più fresco e luminoso. Una delle caratteristiche distintive è la sua abilità nel neutralizzare i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce. Oltre a proteggere, stimola la produzione di collagene, una proteina fondamentale per mantenere la pelle tonica ed elastica. Con l'età, tende a diminuire, causando la perdita di compattezza e la comparsa di rughe. L'uso regolare di creme e cosmetici a base di vitamina C aiuta a sostenere la struttura della pelle, riducendo l'aspetto delle linee sottili e migliorando la texture generale, donando così un aspetto più sodo e rimpolpato al viso. Agisce poi soprattutto sull'uniformità e sulla luminosità: non solo riduce le macchie ma soprattutto dona luce. Chi la utilizza nei sieri o nelle creme ottiene con un po' di costanza una pelle sana e effetto glowing. Per approfondire: Vitamina C per la pelle: cos'è? Funziona?

Cosa fa l'acido glicolico sulla pelle? L'acido glicolico è conosciuto come un esfoliante chimico noto per la capacità di favorire il rinnovamento migliorando la texture. Utilizzato nei trattamenti dai medici estetici, rende la pelle più liscia e luminosa garantendo un aspetto fresco e uniforme. Dato che la pulizia quotidiana non è sufficiente, l'applicazione di cosmetici contenenti una percentuale di acido glicolico aiuta ad esfoliare rimuovendo le cellule morte e favorendo un rinnovamento naturale. Per approfondire: Acido glicolico: a cosa serve?