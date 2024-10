Cosa fare per ringiovanire la pelle del corpo? La prima cosa da sapere quando si parla di ringiovanire la pelle, è che si tratta di un'operazione lenta e poco efficace. La pelle è un organo che cresce e invecchia insieme a noi, e mostra di conseguenza i segni del tempo. La prevenzione anti-age e, soprattutto, le cure quotidiane dei trattamenti, possono rallentare gli effetti del tempo non solo sul viso, ma anche su tutto il resto del corpo. La prevenzione è sempre preferibile alla cura, anche nel caso dell'estetica.

Cosa sono i trattamenti corpo? I trattamenti corpo sono tantissimi e sono pensati per rispondere a tutte le esigenze di una persona che desidera ringiovanire la pelle partendo da vari aspetti del problema. L'obiettivo di questi trattamenti non è unicamente quello di eliminare la cellulite o dimagrire: sono tecniche studiate appositamente per permettere a uomini e donne di riprendere il possesso e il controllo del loro corpo, sentendosi liberi di indossare gli abiti che preferiscono o, d'estate, di mostrarlo senza provare imbarazzo. Esistono varie tipologie di trattamento: Peeling chimico per il corpo, pensato per eliminare le imperfezioni della pelle e favorire il ringiovanimento cellulare.

Trattamenti rassodanti e tonificanti. Se associati all'attività fisica, questi trattamenti aiutano a tonificare e dare sostegno spontaneo al corpo, tenendo conto che sarà necessario ripeterli con una certa frequenza.

Pressoterapia. Riduce la ritenzione idrica, dona definizione ad alcune parti del corpo e aiuta a snellirle, oltre che naturalmente lavorare sul rendimento del sistema linfatico e circolatorio per combattere gli inestetismi della cellulite.

Fanghi termali. Incoraggiano la sudorazione e favoriscono il microcircolo, oltre che l'eliminazione delle impurità. Alcuni fanghi svolgono un ruolo particolarmente importante anche durante l'adolescenza, o l'età avanzata, per contrastare la comparsa delle smagliature.

Trattamenti anticellulite. La cellulite è un acerrimo nemico di tutte colore che desiderano ringiovanire la pelle e, al tempo stesso, trovare il coraggio di mostrarla il pubblico.

Criosauna. Sebbene sia ancora in fase di studio, la criosauna è molto popolare in qualità di trattamento antiossidante.

Carbossiterapia. Questo trattamento è utilissimo per contrastare il rilassamento delle cellule muscolari, agendo inoltre sul tessuto adiposo per favorire la lipasi.

Trattamenti contro le smagliature. Le smagliature e i segni del tempo vanno pari passo. Esistono trattamenti come il laser microablativo frazionato e il peeling che possono aiutare nella riduzione concreta della visibilità delle smagliature.

Radiofrequenza. La radiofrequenza in medicina estetica contrasta le rughe e il rilassamento cutaneo, oltre che a esercitare un forte effetto sugli esiti cicatriziali, per esempio dei brufoli.

Trattamenti estetici più invasivi, come la chirurgia estetica. Pensiamo non solo alle plastiche, ma anche a operazioni di rimodellamento come il lipofilling, la mastopessi e tanti altri trattamenti ancora. Se per quanto riguarda la chirurgia estetica dobbiamo necessariamente rivolgerci a un dottore specializzato in chirurgia estetica, molti trattamenti che abbiamo elencato dovrebbero essere eseguiti in accompagnamento di un dottore specializzato, in un salon estetico certificato. Con il ringiovanimento della pelle non si scherza: è fondamentale non mettersi nelle mani di persone non qualificate. Per approfondire: Fanghi anticellulite: come si usano e consigli utili

Come rimpolpare la pelle del corpo? Importanti dimagrimenti e l'invecchiamento cutaneo possono "svuotare" le parti del corpo interessate andando a creare pelle flaccida o perdita generalizzata di elasticità. Si tratta di un'eventualità del tutto normale che può essere contrastata con l'esercizio fisico, una dieta sana ed equilibrata e la protezione dallo stress ossidativo dei raggi solari. In combinazione a questi consigli del tutto naturali e fisiologici, è inoltre particolarmente consigliato optare per trattamenti rassodanti, pensati per aiutare la pelle a ritrovare il suo tono. Detto ciò, ricordiamo sempre che la prevenzione gioca un ruolo chiave: è infatti molto più facile rallentare la comparsa dei segni del tempo che ringiovanire la pelle.