Quali sono i tagli di capelli che ringiovaniscono?

Quali tagli di capelli ringiovaniscono?

Pixie cut

Pixie cut rasato

Bob corto

Bob corto con frangia

Bob corto spettinato

Bob con riga laterale

Mini Bob

Bubble Bob

Bob medio

Mosso corto

I tagli di capelli che meglio di tutti ringiovaniscono sono quelli medio corti, tra i quali c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Evergreen sempre attualissimo è il Pixie cut, un taglio di capelli molto corto nella parte posteriore e ai lati e leggermente più lungo davanti. A fasi alterne torna di gran tendenza anche tra le giovanissime ma è tra le donne più mature che spopola perché dona subito al volto un'allure sbarazzina che ringiovanisce all'istante.

Per chi preferisce una variante sul tema in chiave rock, il Pixie cut rasato è la risposta. Se nella parte davanti mantiene le caratteristiche dell'originale, si discosta da esso per quella dietro, dove i capelli sono rasati, un accorgimento che alleggerisce la chioma ulteriormente.

Altrettanto efficace il Bob corto, che altro non è che un semplice caschetto. Fresco, dinamico e leggero, si sposa ottimamente con l'idea di gioventù e per questo è un'opzione validissima se l'obiettivo è di svecchiare un po' la propria immagine. Oltre alla versione classica, di questo taglio esistono tantissime varianti, tutte azzeccatissime per ringiovanire, come il Bob corto spettinato, con riga laterale o frangia.

Frangia che ha anche una funzione strategica, visto che aiuta a coprire o confondere le rughe sulla fronte. Leggermente diversi il Mini Bob, con le ciocche che si fermano all'altezza del naso e anche lateralmente lasciano scoperte le orecchie; e il Bubble Bob, dal taglio classico ma con i capelli ondulati e piatti.

Se questo taglio piace ma risulta troppo corto per i propri gusti, si può scegliere un Bob medio, uguale in tutto e per tutto a quello corto ma con qualche centimetro in più che lo fanno arrivare a sfiorare le spalle, senza però mai oltrepassarle.

Tutti questi tagli sono stati concepiti in origine per capelli lisci ma possono essere adattati anche ai capelli ricci, che in alternativa possono scegliere uno sbarazzino corto scalato.

Per approfondire: