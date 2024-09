Quali sono i tagli di capelli che invecchiano?

Non è vero, come si sosteneva fino a poco tempo fa, che man mano che passano gli anni la lunghezza della chioma debba diminuire. Questo però non significa che non esistano tagli di capelli che sarebbe meglio evitare perché enfatizzano i segni del tempo e che, al contrario, altri andrebbero preferiti perché in grado di minimizzarli, rendendo il viso bello e fresco ad ogni età.

Quali tagli di capelli fanno sembrare più vecchie?

Tagli di capelli netti

Tagli di capelli corti asimmetrici

Tagli di capelli lunghi oltre il seno e piatti

Tagli di capelli senza volume

Tagli di capelli con riga centrale

Anche se i tagli corti sono genericamente considerati ok da chi cerca qualcosa che non invecchi il viso, anche in questo caso è bene fare attenzione. Quelli netti, ad esempio, anche se corti, possono invecchiare perché induriscono i lineamenti, sottolineano rughe e piccoli segni del tempo e rimpiccioliscono lo sguardo. Per questo sono sconsigliati bob e long bob troppo squadrati, così come frange eccessivamente piene e spesse.

Lo stesso si può dire dei tagli asimmetrici, che spesso su un viso non più giovanissimo non funzionano e invece di ringiovanirlo lo invecchiano.

Come detto i capelli dopo una certa età non devono necessariamente essere corti ma nel caso siano lisci eccedere con la lunghezza significa appesantirli e renderli automaticamente più attaccati al viso. Un fattore che rischia di mettere eccessivamente in evidenza i lineamenti e, di conseguenza, far sembrare il volto molto più stanco e meno giovane.

Per il medesimo motivo meglio stare alla larga da tagli di capelli piatti e senza volume, che a prescindere dalla lunghezza allungano il viso sottolineando i segni del tempo e quindi invecchiando enormemente la figura nel suo complesso.

La riga, infine, meglio se laterale e non troppo definita e il motivo è sempre lo stesso: al centro pone l'accento sul viso, enfatizzandone ogni minimo inestetismo.