Trattamenti per capelli danneggiati. Quali scegliere? Sia per l'incedere del tempo che per i numerosi agenti esterni che sfibrano la chioma, sia per fattori fisiologici che per l'uso eccessivo di strumenti di styling o di tinte, potremmo aver bisogno di trattamenti per capelli danneggiati che siano affidabili ed efficaci. Presenti sul mercato in diverse formati e formulazioni, questi prodotti aiutano a combattere la caduta, l'effetto paglia e ritrovare lunghezze forti e luminose. Ne abbiamo selezionato alcuni per orientarvi alla scelta, sulla base di specifici criteri.

Quali sono i 5 migliori trattamenti per capelli danneggiati? Alama Repair Mask ristrutturante con keratina

Olaplex N. 3 trattamento riparatore capelli perfector

Vitamins Keratin Mask -

L'Oréal Professionnel Paris Maschera Absolut Repair Serie Expert

Redken Trattamento Intensivo Pre-Shampoo Questa è la classifica dei 5 migliori trattamenti per capelli danneggiati da utilizzare e la nostra scelta non è casuale: continua a leggere per scoprire nel dettaglio benefici e vantaggi di ciascun prodotto. Per approfondire: Quali sono i migliori sieri per far crescere i capelli?

Perché li abbiamo scelti? Ecco le caratteristiche principali che abbiamo preso in considerazione nella scelta dei migliori trattamenti per capelli danneggiati: Tipologia di danno : abbiamo fatto una cernita dei problemi più comuni e frequenti della chioma (secchezza, opacità, lunghezze spezzate, danneggiamenti causati da colorazioni o decolorazioni o doppie punte) e abbiamo cercato non solo soluzioni ad hoc, ma anche polivalenti e dunque in grado di rispondere a più esigenze;

: naturalmente, abbiamo anche tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche proprie della chioma. I prodotti che abbiamo selezionato sono pensati per andare incontro alle diverse tipologie: da quelle fini a quelle ricce, da quelle lisce a quelle crespe adattandosi con formulazioni specifiche; Ingredienti attivi : abbiamo fatto particolare attenzione a quelli che sono gli ingredienti attivi di ogni formulazione. In primis, abbiamo considerato l'importanza della presenza di cheratina, ma anche d proteine della seta, oli naturali (argan, cocco, jojoba), burro di karité, pantenolo o acido ialuronico. Tutti elementi essenziali per il benessere dei capelli e contenuti nella top 5 selezionata;

: i prodotti (così come il tempo a disposizione per curare la chioma) non è uguale per tutte. Per questo abbiamo alternato maschere, prodotti leave-in e altre soluzioni a seconda del tipo di danneggiamento e della velocità d'impiego; Durata dei risultati: infine, abbiamo selezionato prodotti efficaci nei tempi più brevi possibili. Alcuni offrono un effetto visibile già dalla prima applicazione, altri richiedono costanza nell'utilizzo ma tutti danno modo di ottenere un miglioramento abbastanza veloce e duraturo.

Alama Repair Mask ristrutturante con keratina Alama Repair Mask Ristrutturante Capelli Danneggiati Con Keratina 500ml da € 6,75 € 8,40 -20% Vedi l'offerta Informazioni e dettagli sul prodotto La maschera ristrutturante per capelli danneggiati a base di keratina è pensata appositamente per ristrutturare capelli danneggiati e sfibrati. Alama, nella formulazione del prodotto, ha tenuto in considerazione anche gli elementi che quotidianamente colpiscono i capelli: agenti atmosferici, stress chimici e fattori fisiologici e ha creato un prodotto che nutre in profondità e rinvigorisce. Cosa ci piace del prodotto? La formulazione della maschera a base di cheratina non contiene solfati, parabeni e coloranti. Te lo consigliamo perché è facile da utilizzare, basta infatti applicare il trattamento sui capelli bagnati e lasciarlo agire per qualche minuto prima di risciacquarlo. Ha un profumo gradevole che persiste dopo il lavaggio. A cosa fare attenzione? La maschera ha una formulazione molto ricca, bisogna quindi evitare di posizionarla nella zona del cuoio capelluto o si rischierà una piega piatta e priva di volume ma soprattutto si ungeranno e sporcheranno molto più rapidamente.

Olaplex N. 3 trattamento riparatore capelli perfector Olaplex N. 3 trattamento riparatore capelli perfector da € 25,99 € 29,50 -12% Vedi l'offerta Informazioni e dettagli sul prodotto Questo prodotto è un trattamento riparatore pre-shampoo che deve dunque essere applicato prima di pulire la chioma. Oltre a idratare, districa e nutre i capelli. Per altro, anche se è pensato per ogni tipologia di capello, vanta un sistema brevettato che ripara visibilmente quelli secchi e fragili rendendoli morbidi e lucenti ma soprattutto più forti. Cosa ci piace del prodotto? Facile da applicare e con risultati rapidi, lavora senza siliconi e oli rafforzando il capello e proteggendolo dall'interno dando risultati immediati. Può essere usato da 1 a 3 volte alla settimana a seconda dello stato dei propri capelli. A cosa fare attenzione? Il trattamento è efficace ma dà risultati maggiori solo se in combo con altri prodotti della linea come la maschera. Bisogna ricordare che si tratta di una soluzione pre-shampoo quindi deve essere utilizzato nel giusto ordine avendo cura di seguire con attenzione le indicazioni di posa sulla confezione.

Vitamins Keratin Mask Vitamins Keratin Mask - Balsamo alla Biotina, Proteine ​​del collagene e Olio di cocco - Capelli Danneggiati Sottili e Secchi da € 22,95 Vedi l'offerta Informazioni e dettagli sul prodotto Non c'è niente di meglio di una maschera per ripristinare l'equilibrio del capello, ottenendo risultati immediati ma anche curandoli nel lungo periodo. Il prodotto a base di biotina, proteine del collagene e olio di cocco agisce su secchezza e capelli sottili. Cosa ci piace del prodotto? Fin dalla prima applicazione i capelli appaiono più morbidi e luminosi con solo pochi minuti di posa. Particolarmente indicato per capelli secchi causati da trattamenti e colorazioni aggressivi, non va ad appesantire, doma l'effetto crespo e idrata in profondità. A cosa fare attenzione? Bisogna avere cura di seguire le indicazioni presenti sul flacone partendo dalla quantità che dovrà essere sufficiente per le proprie lunghezze, lasciandolo in posa dai 5 ai 15 minuti prima di risciacquarlo con cura.

L'Oréal Professionnel Paris Maschera Absolut Repair Serie Expert L'Oréal Professionnel Paris Maschera professionale per capelli secchi e danneggiati Absolut Repair Serie Expert, Formula ristrutturante, 250 ml da € 25,00 Vedi l'offerta Informazioni e dettagli sul prodotto La maschera per capelli secchi e danneggiati vanta una formula ristrutturante andando a lavorare sulla resistenza e morbidezza delle lunghezze che risultano leggere e non crespe ma soprattutto più luminose. Cosa ci piace del prodotto? La maschera per capelli lavora su danneggiamenti e secchezze con una formula professionale in crema-gel facile da applicare. All'interno della formulazione ci sono estratti gold di quinoa e proteine per nutrire le fibre ma riesce a lavorare in profondità con un po' di costanza. A cosa fare attenzione? Il prodotto va utilizzato nella propria hair routine dopo lo shampoo, bisogna prelevare la giusta quantità di prodotto avendo cura di posizionarlo soprattutto sulle lunghezze. Va poi lasciato in posa per almeno dai 3 ai 5 minuti prima di risciacquarlo. Nei capelli molto danneggiati andrebbe utilizzata almeno 2 volte a settimana.

Redken Trattamento Intensivo Pre-Shampoo Informazioni e dettagli sul prodotto Il trattamento pre-shampoo pensato per tutte le tipologie di capello lavora sulle chiome più fragili e danneggiate grazie ad una formulazione ricca ed intensa. Cosa ci piace del prodotto? A fare la differenza è la composizione vegana e naturale con ben il 14% di acido citrico e bonding care complex che rende i capelli fino a 2 volte più forti, fino a 14 volte più morbidi lavorando poi sul colore che risulta protetto e brillante. A cosa fare attenzione? Va utilizzato seguendo con attenzione ciò che è scritto sulla confezione: deve essere applicato prima dello shampoo su capelli bagnati e tamponati, lasciandolo in posa per 5-10 minuti circa. Poi va risciacquato e quindi si procede con shampoo, balsamo e maschera.