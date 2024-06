Quali sono i benefici del borotalco per i capelli?

Borotalco per i capelli: serve davvero? Il borotalco sui capelli serve davvero per eliminare l'effetto unto ed è dunque un valido alleato per mascherare i capelli sporchi e farli sembrare più puliti. Si può considerare l'antenato del moderno shampoo secco e il suo apporto è relativo alla sua proprietà di assorbire il sebo in eccesso dal cuoio capelluto.

Quali sono le proprietà del borotalco? Assorbenti;

Antitraspiranti;

Antibatteriche;

Antimicotiche;

Lenitive. Anche se il borotalco è principalmente un prodotto per l'infanzia, le sue proprietà sono molteplici. Come attestano gli studi pubblicati dalla National Library of Medicine, tutto dipende dalla sua composizione base, che vede protagonisti il talco, l'acido borico, l'ossido di zinco, il carbonato di magnesio e l'undecilenato di zinco. Tutte queste sostanze hanno attributi specifici, che conferiscono al borotalco la capacità di assorbire l'unto (e l'umidità in generale), di contrastare le infezioni batteriche e quelle relative ad agenti micotici e le sue proprietà lenitive. Questo mix di ingredienti viene spesso arricchito anche da altri agenti (sia chimici che naturali), che lo rendono rinfrescante e profumato.

Quando mettere il borotalco sui capelli? Sui capelli grassi;

Sui capelli appesantiti dall'umidità;

Sui capelli mediamente sporchi. Viste le sue proprietà e tenuti in considerazione anche i pareri scientifici (come Talc Powder - an overview) il borotalco può essere messo sulla chioma quando si hanno i capelli grassi. Questa tipologia di capelli, infatti, è la diretta conseguenza di un'eccessiva attività delle ghiandole sebacee. Le ghiandole in questione, producendo una grande quantità di sebo, rendono unta l'intera chioma e portano il cuoio capelluto a trattenere scaglie di pelle e impurità. Ciò può portare a pruriti e irritazioni, tenuti a bada dalle proprietà assorbenti e lenitive del borotalco. Sempre per via delle sue capacità assorbenti, il borotalco si può anche applicare quando i capelli sono appesantiti da un clima troppo umido o dopo un'intensa sessione di attività fisica. Infine, grazie alle proprietà antibatteriche e antimicotiche è possibile usarlo anche su capelli mediamente sporchi, tra un lavaggio e l'altro. Per approfondire: Cosa fare se i capelli diventano pesanti e si ingrassano subito?

Come non far sembrare i capelli sporchi con il borotalco? Usane poco;

Dividi i capelli in ciocche;

Spargi il borotalco sulle radici;

Massaggia delicatamente;

Spazzola. Andiamo ora all'applicazione pratica, partendo dallo sfatare un mito: non è necessario mettere grandi quantità di borotalco per ridurre l'effetto unto e per eliminare le impurità. Anzi, l'effetto sarebbe opposto, perché il minerale principale con cui è composto il borotalco (ovvero il talco) ha proprietà antitraspiranti, dunque dosi eccessive possono occludere i tappi sebacei. Altrettanto sbagliato sarebbe applicare il borotalco in maniera approssimativa sulla pelle. Per assicurarsi che il sebo in eccesso e le impurità vengano assorbite, occorre dividere i capelli in ciocche ordinate e applicarlo sulle radici, facendo poi un delicato massaggio. Infine, occorre spazzolare. Per approfondire: Salute dei Capelli: miti da sfatare, cosa è vero e cosa no

Il borotalco può sostituire lo shampoo? Va assolutamente precisato che il borotalco non è un sostituto dello shampoo. Si tratta di una soluzione "d'emergenza" o temporanea, funzionale per opacizzare l'eccesso oleoso sulle radici e sulle lunghezze. È sicuramente utile per catturare e togliere meccanicamente (grazie alla spazzolatura) alcune impurità, ma il suo effetto non è detergente. Il borotalco è composto infatti da un mix di sostanze che non puliscono e non dissolvono lo sporco: si limitano ad assorbirlo e a lenire momentaneamente.

Quando evitare il borotalco sui capelli? Problemi al cuoio capelluto;

Capelli secchi. Come abbiamo detto precedentemente, il borotalco ha proprietà antitraspiranti che per quanto siano utili in relazione ad altre problematiche cutanee, possono influire negativamente quando il cuoio capelluto presenta problemi come forfora o psoriasi. Riducendo la quantità di sebo e ostruendo i tappi sebacei, infatti, queste condizioni possono peggiorare portando a gonfiori, arrossamenti e persino dolore. Sarebbe anche meglio evitare di usarlo su capelli secchi, sfibrati, crespi o disidratati, perché per via dell'ulteriore mancanza di umidità i capelli possono assottigliarsi sempre di più, fino anche a cadere.

Quali sono le controindicazioni del borotalco sui capelli? Irritazioni;

Capelli ancora sporchi;

Fragilità dei capelli secchi. Se applicato con moderazione e solo in caso di necessità tra uno shampoo e l'altro e se non ci sono controindicazioni né patologie o infiammazioni pre-esistenti, il borotalco è relativamente sicuro e privo di controindicazioni. Se invece la sua applicazione diventa quotidiana, l'accumulo di polvere mescolata al sebo assorbito, alla sporcizia e alle impurità può portare irritazioni che possono andare dal pruriginoso al doloroso (ciò vale soprattutto se si ha un cuoio capelluto molto sensibile). Come abbiamo già detto, inoltre, non essendo un sostituto dello shampoo il borotalco lascerà i capelli sporchi, altra cosa che alla lunga può portare infezioni e irritazioni. Infine, se applicato sui capelli secchi, come accennato precedentemente, li renderà ancora più fragili e deboli.