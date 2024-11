Quali errori nella skincare non commettere a 50 anni? Gli errori che non si dovrebbero fare quando ci si prende cura della pelle a 50 anni sono molteplici e hanno a che fare principalmente con l'idratazione, che se non viene mantenuta a livelli alti accelera l'invecchiamento cutaneo e fa apparire il viso più vecchio di quanto non sia in realtà. Ma non solo: ci sono molte altre disattenzioni che si possono commettere quando si parla di routine di bellezza della pelle, tenendo sempre presente che la skincare è fondamentale a tutte le età, ma che con il passare degli anni lo diventa sempre di più. Di pari passo con l'invecchiamento, infatti, dovrebbero mutare i gesti da fare e i prodotti da utilizzare affinché ogni step risulti davvero efficace.

Perché è importante fare skincare in modo corretto? La skincare è un gesto quotidiano che serve a prendersi cura della pelle in modo specifico a seconda della tipologie e dell'età. A partire dai 50 anni questo rituale, da compiere la mattina appena svegli e la sera prima di andare a dormire, è imprescindibile perché è proprio in questo momento della vita che l'idratazione della pelle inizia a diminuire, e con questa anche la quantità di collagene. Una pelle meno idratata è una pelle meno luminosa, elastica e turgida, più tendente a sviluppare rughe e a scivolare verso il basso, facendo perdere definizione all'ovale. Ma non solo, dai 50 anni il turnover cellulare epidermico subisce un rallentamento progressivo, che porta gli strati superficiali di cellule morte contenenti cheratina ad accumularsi, rendendo la pelle più spenta e opaca. Anche le macchie iniziano a presentarsi prevalentemente intorno all'età che corrisponde alla menopausa, propiziate proprio dagli sbalzi ormonali fisiologici in questa fase della vita. Per approfondire: Skincare a 60 anni: come prendersi cura della pelle del viso?

Quali sono gli errori nella skincare più comuni? Usare detergenti troppo aggressivi;

Usare tonici a base di alcol;

Non controllare gli ingredienti dei prodotti;

Dimenticare contorno occhi e labbra;

Non usare la protezione solare.

Che danni può fare un detergente troppo aggressivo? Il passaggio principale della skincare routine è la detersione, che a 50 anni deve essere fatta con prodotti delicati che non aggrediscano la barriera cutanea, e nutrienti, che la aiutino a non perdere idratazione. Usare soluzioni troppo aggressive potrebbe infatti danneggiare il film idrolipidico, seccando il viso. No, quindi, a detergenti schiumogeni, molto meglio preferirvi quelli in crema.

Perché meglio non usare tonici a base di alcol? Dopo la detersione molte persone hanno l'abitudine di usare un tonico, ma attenzione a quelli a basa di alcol perché potrebbero asciugano troppo il sebo, indispensabile per la ritenzione dei liquidi che danno pienezza all'ovale del viso, oltre che barriera naturale del derma.

In questo caso la scelta migliore è quella di affidarsi a tonici delicati, ancor meglio se formulati con essenze naturali ed emollienti come, ad esempio, i petali di rosa.

Perché gli ingredienti non devono essere ignorati? Un errore enorme che si compie nella skincare a 50 anni è quello di ignorare gli ingredienti dei prodotti che si decide di usare. Per una skincare routine efficace siero e crema dovrebbero essere usati in sinergia ma se i principi attivi al loro interno non sono quelli corretti il risultato potrebbe essere nullo o addirittura controproducente. Già a partire dai 30 anni dovrebbero quindi fare la comparsa nella skincare routine prodotti a base di vitamina C che contrasta lo stress ossidativo e aiuta a mantenere l'incarnato luminoso, vitamine A ed E, potenti antiossidanti, acidi della frutta, amminoacidi esfolianti e antiossidanti e retinolo che nutre e contrasta l'invecchiamento cutaneo. Quest'ultimo per alcune pelli potrebbe risultare troppo aggressivo. Quindi, il consiglio degli esperti è quello di introdurlo gradualmente, non tutti i giorni e solo la sera perché dopo averlo applicato è meglio non esporsi alla luce del sole. Per approfondire: Quali sono le alternative al retinolo?

Cosa succede se non si usano i contorni occhi e labbra? Le zone del contorno occhi e labbra sono le più sensibili di tutto il viso, e dove prima di altre si formano i segni del tempo. Dimenticarsi di occuparsene significa affidare alla genetica il processo visibile di invecchiamento cutaneo. In particolare, ai 50 anni la zona perioculare presenta spesso borse, occhiaie e le prime rughe, soprattutto ai lati, che possono essere contrastati con l'utilizzo di un buon contorno occhi a base di acido ialuronico, retinolo, caffeina o vitamina C. Nella zona bassa del viso, invece, le prime rughe si concentrano sopra al labro superiori - il cosiddetto codice a barre, e lateralmente. Per occuparsene l'ideale è insistere con la crema idratante in particolare in queste zone. Ottima strategia è anche quella di applicare una maschera labbra prima di andare a dormire, facendola leggermente uscire dai margini della bocca, in modo che possa andare a nutrire anche l'area circostante.