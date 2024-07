Quali integratori di bellezza per la pelle in estate?

Che integratore prendere per l'estate? Vitamine del gruppo B, vitamina E e C, zinco, selenio, creatina, magnesio e potassio: questi sono solo alcuni degli "ingredienti" degli integratori che dovresti prendere in estate sia per curare la pelle che, in generale, per far sì che il tuo corpo abbia tutto ciò che gli serve. Ti ricordiamo subito però che è da evitare il fai da te e che per una corretta assunzione è necessario consultare il medico. Consulta uno specialista! Attenzione: tutte le informazioni che seguono sono di carattere editoriale. Per qualsiasi dubbio è fondamentale consultare uno specialista che tenga conto del vostro stato di salute e delle necessità della vostra pelle.

Quali integratori prendere prima dell'esposizione al sole? Carotenoidi;

Tirosina;

Beta-carotene;

Resveratrolo;

Acido alfa-lipoico;

Licopene;

Luteina;

Flavonoidi. Prima di esporsi al sole è essenziale assumere integratori utili per rafforzare le difese della pelle, stimolando la sintesi della melanina (come dimostrano alcuni studi) e la produzione del collagene che conferisce resistenza e tono. Gli stimolatori di melanina, come i carotenoidi e la tirosina, favoriscono l'abbronzatura, ottimizzando l'azione dei raggi solari e rendendo maggiormente disponibile la melanina presente nella pelle. Questo pigmento è responsabile dell'intensità e della tonalità dell'abbronzatura. Un aumento della produzione di melanina, dunque, aiuta a rendere più duratura e uniforme la colorazione della pelle, inoltre promuove una protezione efficace dalle radiazioni UV. Troviamo poi il beta-carotene, ossia il precursore della vitamina A, in grado di stimolare la sintesi di melanina e collagene. Questo integratore, dunque, permette di rafforzare la pelle, evitando le scottature, e regalando un colorito intenso. Infine troviamo il resveratrolo, la luteina, il licopene, i flavonoidi e l'acido alfa-lipoico. Si tratta di antiossidanti che permettono di proteggere dallo stress ossidativo la pelle, aumentandone la resistenza. Questi integratori permettono inoltre di prevenire la comparsa di macchie ed eritemi.

Quali sono i migliori Integratori per l'abbronzatura? Vitamine (C, A, E);

Nicotinamide;

Selenio;

Rame;

Zinco;

Collagene;

Coenzima Q10;

Acidi grassi essenziali. Fra i migliori integratori per l'abbronzatura troviamo prima di tutto le vitamine, in particolare la vitamina C, la vitamina A e la vitamina E. Possiedono infatti un alto potere anti-ossidante e rendono la pelle luminosa e compatta. Aumentano la produzione della melanina e permettono di ridurre gli stati infiammatori dopo l'esposizione. In particolare la vitamina PP (nicotinamide) può rivelarsi ottima per chi soffre di ipersensibilità cutanea, diminuendo lo stress infiammatorio. Il selenio invece svolge un'azione anti-età, stimolando la sintesi del collagene e donando elasticità ai tessuti, soprattutto se assunto insieme alla vitamina E. Ottimo pure il rame, che favorisce la pigmentazione della pelle e protegge dallo stress ossidativo la pelle, e lo zinco che aiuta la rigenerazione cellulare. Fra gli integratori utili per l'abbronzatura non dovrebbe mancare mai il collagene. Questa proteina infatti conferisce resistenza e tono al tessuto epidermico, aumentando l'idratazione. Il collagene dunque permette di far apparire la pelle colorita, compatta e luminosa. Quando ci si espone ai raggi del sole è essenziale prevenire la formazione di rughe. Il Coenzima Q10 contrasta il processo ossidativo del collagene e ostacola la formazione delle rughe, rendendo la pelle elastica e compatta. Infine gli acidi grassi essenziali, sia animali (Omega 3 e Omega 6) che vegetali (olio di borragine) mantengono alta l'idratazione e aiutano a preservare la struttura del derma.

Cosa prendere per aumentare l'abbronzatura? Betacarotene;

Psoralene;

Tirosina. La melanina ha bisogno di 48-72 ore per arrivare in superficie, conferendo alla pelle il classico colorito dorato dell'abbronzatura. Il betacarotene, la tirosina e lo psoralene possono accelerare questo processo. Lo psoralene infatti aumenta la sensibilità della pelle ai raggi solari, rendendola più reattiva, mentre la tirosina è un aminoacido che favorisce la produzione della melanina. Queste sostanze andrebbero sempre assunte insieme al betacarotene che aiuta a proteggere l'epidermide dallo stress ossidativo, oltre a migliorare l'abbronzatura.

Qual è il migliore integratore per la pelle d'estate? L'integrazione perfetta per la pelle d'estate dovrebbe unire più ingredienti fondamentali per il suo benessere. L'integratore giusto per questa stagione (e per valorizzare l'abbronzatura) dovrebbe quindi contenere alcune sostanze essenziali. Innanzitutto gli stimolatori della melanina, come tirosina e carotenoidi, ma anche antiossidanti, come vitamina e flavonoidi, utili per aumentare la resistenza della pelle e prevenire la formazione di rughe o macchie.