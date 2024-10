Che tagli fare per dare volume ai capelli? Per dare volume ai capelli esistono diversi tagli, tutti in grado di donare movimento e corpo alla chioma. Si va dal bob, in tutte le sue versioni, al pixie cut o bixie cut. Si può anche optare per dei tagli scalati (ma non troppo) o spingervi verso quelle che sono le più "nuove" tendenze in fatto di capelli, come il fox cut o il kitty cut.

Come tagliare i capelli per renderli voluminosi? Evitare le lunghezze eccessive;

Evitare troppe scalature;

Prediligere i tagli medi e medio-corti;

Provare i tagli di capelli asimmetrici. Per poter sfoggiare una chioma piena di volume e che dia anche un'immediata sensazione di leggerezza, il segreto è quello di tagliarla in modo i capelli non si appesantiscano a vicenda, optando per un taglio poco corposo. Sì anche alle scalature, che possono aiutare, ma attenzione a non esagerare. È anche importante evitare lunghezze troppo eccessive, che appiattiscono la chioma e che tolgono volume ai capelli. Via libera, invece, ai tagli medi e medio corti, come il bob che è sempre tra i look più amati ma anche i tagli corti e ricchi di asimmetrie, che donano dinamicità alla chioma. Per approfondire: Quali sono i tagli di capelli che ringiovaniscono?

Come tagliare i capelli per farli sembrare più folti? Pixie cut;

Bixie cut;

I tagli corti in generale. In linea generale i tagli corti sono quelli che maggiormente riescono a dare volume ai capelli, soprattutto quando questi sono fini, donandogli un aspetto immediatamente più corposo e folto. Tra i look che spiccano per la loro capacità di regalare movimento e volume alla chioma, il pixie cut è senza dubbio ai primissimi posti, seguito dal suo vicino parente bixie cut, che altro non è che una via di mezzo tra il pixie e un bob. Per garantire maggior volume ai capelli optando per un taglio corto come questi, è importante giocare con le asimmetrie della chioma, lasciando la parte superiore più lunga rispetto al resto e aggiungendovi una frangia o un ciuffo laterale se piace, che incornicia il volto e che dona dinamicità alla chioma.

Quale taglio medio da più volume ai capelli? Il bob in ognuna delle sue versioni;

Il kitty cut;

Il fox cut. Parlando di tagli medi o medio-corti, invece, ecco che i bob in tutte le loro versioni sono senza dubbio quelli che riescono a donare maggior spessore alla chioma, oltre a essere anche molto eleganti. C'è da sottolineare che quando si parla di bob c'è davvero l'imbarazzo della scelta: si va dal caschetto classico con o senza frangia, al micro bob, una versione extra corta rispetto all'originale. Si può inoltre optare per il baroque bob, una rivisitazione dell'"Italian Bob" che portavano le dive del cinema intorno agli anni '60 e che richiama a un'estetica barocca, pieno di volume e onde ampie. Oppure, per il mushroom bob, o taglio a "fungo". Un caschetto pensato appositamente per chi ha i capelli fini e che tendono ad appiattirsi, che arriva sotto le orecchie e che presenta una bombatura che gli dona dinamicità e volume. Un taglio che si può portare con o senza frangia ma con il medesimo risultato, donare più volume ai capelli. Altri due tagli medi che aiutano a dare maggior volume ai capelli, poi, sono il kitty cut e il fox cut. Il primo, come si intuisce dal nome, si ispira ai gatti, e si realizza tagliando a chioma a ritroso, in diversi strati sottili, partendo dalle punte e andando le radici, e realizzando una frangia lunga che arriva fino a circa gli zigomi, creando come una "cornice" al volto. Il secondo, invece, è un taglio che si suddivide in tre scalature diverse, in cui i capelli arrivano fino agli zigomi, alla mascella e alla clavicola, incorniciando il volto e creando un effetto di volume ai capelli armonioso e delicato.

Come dare più volume ai capelli fini? Oltre ai tagli migliori, un altro metodo ottimo per dare maggior volume ai capelli è quello di asciugarli tenendo la testa in giù. Come? Dopo aver lavato la chioma, al momento dell'asciugatura, dovrete dare una prima passata di phon ai capelli stando appunto a testa in giù. Quando questi saranno umidi, poi, dovrete dividere i capelli in ciocche medio-grandi, arrotolando ogni ciocca intorno a una spazzola tonda e, una volta fatto, procedendo con lo styling e l'asciugatura, eseguendo dei movimenti rotatori con la spazzola.

Come dare volume a chi ha pochi capelli? Altro validissimo aiuto utile a dare più volume ai capelli, poi, soprattutto se si ha una chioma rada, è quello di utilizzare un diffusore. Un accessorio che, oggi, quasi tutti i phon hanno. E che non è da utilizzare solo in caso di capelli ricci, ma che può essere impiegato in modo efficace anche per donare maggior volume ai capelli, soprattutto se sono sottili. Il diffusore si utilizza sempre a testa in giù, facendo dei movimenti rotatori sulle radici della chioma e donandole un aspetto immediatamente più voluminoso e morbido alla vista. Per approfondire: Capelli a 60 anni. Come mantenerli folti e lucenti?