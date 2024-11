Qual è il taglio migliore per chi ha la fronte alta? Chi ha la fronte alta dovrebbe scegliere un taglio con la frangetta, meglio se un bob oppure un long bob. Se non vuoi provare la frangetta opta per i capelli lunghi con la riga centrale oppure per un caschetto con la riga laterale.

Che taglio fare se si ha la fronte alta? Bob con ciuffo laterale;

Lungo con riga in mezzo;

Caschetto con riga laterale;

Long bob con frangetta. Se hai la fronte alta opta per un bob con ciuffo laterale. Questo taglio infatti consente di addolcire i lineamenti e di valorizzare lo sguardo. In più è particolarmente versatile. Puoi sfoggiare una piega liscia, ondulata o riccia a seconda delle esigenze e del tipo di capello. Largo spazio pure ai tagli con la riga centrale, perfetti per mimetizzare, grazie a un'illusione ottica, la fronte alta. Prova un taglio lungo, posizionando le ciocche laterali in modo che ricadano sul viso. In alternativa puoi scegliere anche un taglio corto oppure un taglio medio, l'importante è che le ciocche di capelli non vadano dietro le orecchie.

Come camuffare la fronte alta? Scegli la frangetta;

Punta sul taglio giusto;

Opta per l'acconciatura migliore;

Usa il contouring;

Cura le sopracciglia;

Valorizza lo sguardo. La frangetta è la prima alleata per nascondere la fronte alta. Abbinala al taglio giusto, scegliendo un haircut che possa camuffare questo particolare e valorizzare il tuo volto. Non solo i capelli: la fronte alta si può celare anche utilizzando il trucco. Il contouring, ad esempio, è un'ottima tecnica per ridefinire i contorni del volto grazie ad un sapiente gioco di luci e ombre. Cura in modo particolare pure le sopracciglia. Se sono troppo sottili infatti rischieranno di evidenziare ancora di più la fronte alta. Piuttosto rendile folte e spesse, ridefinendole con prodotti specifici. Infine valorizza lo sguardo, cercando di seguire tutti i consigli per renderlo sempre fresco e riposato, curando gli occhi per ringiovanirlo e usando il make up per illuminarlo.

Che tipo di frangia per fronte alta? Frangia lunga e piena;

Frangia sfilata;

Frangia asimmetrica;

Curtain bang;

Frangetta pari. La frangia lunga e piena è l'ideale per riequilibrare le proporzioni del viso. Permette infatti – grazie al suo aspetto voluminoso – di accorciare otticamente il viso. Se hai capelli spessi e folti, punta su una frangia sfilata, perfetta per incorniciare il volto e mimetizzare la fronte. Ottime pure le frange asimmetriche e quella a tendina che si divide a metà della fronte. Se i tuoi capelli sono molto fini, infine, potresti scegliere la frangetta pari da cotonare per regalare volume alla chioma. Per approfondire: Quale frangia ai capelli ringiovanisce?

Come raccogliere i capelli se hai la fronte alta? Crea un ciuffo di lato;

Fai una treccia sulla fronte;

Lascia dei ciuffetti naturali. Se vuoi raccogliere i capelli in una coda, ma temi di evidenziare troppo la fronte alta, crea un ciuffo laterale che scenda sulla fronte. Fai una riga di lato che non sia netta, poi porta le ciocche verso il lato opposto, infine cotona leggermente. Quando fai la coda alta o lo chignon, in ogni caso, ricordati di lasciare dei ciuffetti naturali da utilizzare per incorniciare il volto e mimetizzare in questo modo la fronte alta.

Come camuffare il viso allungato? Aumenta il volume dei capelli;

Scegli un bob;

Opta per la frangia;

Prova un taglio scalato;

Preferisci un long bob;

Prediligi i capelli ricci. Per camuffare il viso allungato prima di tutto aumenta il volume della tua acconciatura, in particolare ai lati del viso. In questo modo il volto apparirà più orizzontale e meno slanciato. Puoi scegliere fra tanti tagli, ma il più indicato resta il bob, meglio se scalato. I tagli minimali infatti sono meno indicati per rendere il viso più rotondo, l'ideale sarebbe scegliere un haircut scalato oppure molto voluminoso, meglio se riccio. Se oltre al viso allungato hai anche la fronte alta oppure molto alta, la soluzione migliore resta la frangia. Infine ti consigliamo il long bob. Un taglio medio e scalato per creare volume proprio ai lati del viso, abbinato, se possibile, ad una frangia a tendina oppure una frangia piena. Per approfondire: Come valorizzare con il taglio dei capelli un viso rettangolare?