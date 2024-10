Quale colore sta bene sulle unghie corte?

Unghie corte: che colore scegliere per valorizzarle? Possiamo valorizzare le unghie corte, rendendole belle e curate tanto quanto quelle più lunghe, scegliendo il colore giusto, in particolare il nude, le tinte brillanti e i colori pastello. Occupiamoci della loro salute, limandole e con la giusta manicure potremo avere mani perfette anche con unghie corte, per motivi di lavoro, di gusto personale o di salute.

Quale colore scegliere per le unghie corte? Nude;

Colori neutri;

Tonalità luminose e brillanti;

Colori pastello. La regola generale da seguire per le unghie corte è quella di applicare smalti dai colori tenui o smalti dai colori vivaci, ma mai scuri. Questi tendono ad accorciare le unghie, non ottenendo nessun vantaggio dall'applicazione dello smalto. Solitamente è consigliato un nude, che armonizza l'incarnato e le unghie creando un effetto slanciato. Ciononostante, se vogliamo vivacizzare le unghie e renderle ben visibili anche se abbiamo deciso di tenerle corte, sono ottime le tonalità luminose e brillanti (il classico rosso) e i colori pastello. Un altro modo per valorizzare le unghie corte è affidarci all'armocromia, che ci dirà quali sono i sottotoni giusti per la nostra stagione armocromatica, che possiamo scoprire attraverso un test.

Come valorizzare le unghie corte? Con il colore di smalto giusto;

Limandole e dando loro una forma ben definita;

Curando la salute delle unghie e delle cuticole;

Affidandole alla manicure di esperti;

Con la french manicure o la french inversa;

Con il nail contoring;

Con la nail art. Scegliere il colore giusto di smalto (solitamente il nude) per le unghie corte è il primo modo per valorizzarlo. Se questa regola, in linea di massima, vale per ogni tipo di unghia, quella corta ha bisogno di un vantaggio, dato da tonalità che non vadano ad appesantirla e intozzirla. Curare la salute delle nostre unghie e delle cuticole, applicando un olio per quest'ultime e un rinforzante quando necessario, è indispensabile. Anche dare loro una forma e limarle sempre rende le unghie corte più affascinanti. Solitamente, la forma consigliata è quella a mandorla: con la sua estremità leggermente a punta fa sembrare l'unghia più lunga. Ovviamente è sempre preferibile affidarsi a mani esperte se non siamo pratiche di unghie corte, ma sul web non mancano i tutorial per fare queste procedure da sole a casa. Lo stesso dicasi per la nail art, un'ottima alleata: dalla linea verticale al centro dell'unghia circondata di decorazioni, fino al puntino nero o il triangolo scuro con la punta allungata verso l'esterno, trucchi ottici per un'unghia più slanciata. Per approfondire: Qual è la manicure che rispetta le unghie più di tutte?

Come mettere lo smalto sulle unghie corte? In maniera tradizionale;

Con il nail contouring;

Con la french manicure;

Con la french inversa. Lo smalto sulle unghie corte va applicato per comodità con un pennello più piccolo, o partendo dal centro stendendo poi il colore fino alle cuticole. Oppure con righe dritte partendo proprio dalle cuticole, lasciando una linea quasi invisibile al lato, che inganna l'occhio, facendo apparire le unghie più strette e lunghe. Questo è il nail contouring, diventato virale su Tik Tok anche come "italian manicure". Con la french manicure non si sbaglia mai: la punta bianca "allunga" l'unghia, almeno ai nostri occhi. Ma potreste optare anche per la french inversa: la lunetta che andremo a colorare di bianco non è quella esterna, ma quella interna. Attenzione, con il bianco l'effetto è sempre assicurato, con altri colori potremmo ottenere il risultato inverso e "accorciare" le nostre unghie.

Perché scegliere unghie corte? Per stile;

Per necessità. Possiamo scegliere di avere unghie corte per nostro gusto personale: non c'è uno stile che ci piaccia abbastanza, non troviamo comode le unghie lunghe (ad esempio in estate) o semplicemente non ci piacciono. Oppure, per necessità: che si tratti di lavoro, delle nostre abitudini casalinghe, di un hobby, le unghie corte non devono essere viste come uno svantaggio. Con i giusti accorgimenti possono apparire più lunghe (se lo vogliamo) o essere altrettanto curate.

Le unghie corte sono più sane? Le unghie più corte non permettono una grande prolificazione di microbi e infezioni. Infatti, secondo una ricerca presentata all'American Chemical Society Great Lakes Regional Meeting, le unghie più lunghe possono accumulare più microbi. La ricerca ha portato alla luce che nella maggior parte dei casi si verificava un aumento del numero di microbi dopo aver lavato le mani. Ciò potrebbe significare che le mani bagnate possono facilmente trasferire più batteri. Gli studiosi di questa ricerca hanno concluso che le unghie più lunghe raccolgono più microrganismi rispetto a quelle con unghie corte.

Come capire quale forma di unghie ti sta bene? Seguendo il tuo stile personale;

A seconda della lunghezza delle tue dita;

Valorizzando la larghezza e lunghezza dell'unghia. Il nostro gusto personale va sempre rispettato, ma se abbiamo voglia di valorizzare le nostre unghie al meglio ci sono due regole fondamentali. La prima è di seguire la lunghezza delle nostre dita: se sono lunghe possiamo andare verso un'unghia rotonda per non renderle spropositate, o ovali e affusolate se vogliamo accentuarle maggiormente. Per le dita corte si consiglia la forma a mandorla per creare una lunghezza, o rotonda, per rendere la mano bilanciata e armoniosa. Quando abbiamo il letto ungueale largo scegliamo una forma rotonda o quadrata; se è stretto "allunghiamolo" con un'unghia a mandorla o a ballerina.