Esiste un colore di capelli anti-age? Teoricamente sì, esiste un colore di capelli (anzi, più colori) che conferiscono al nostro viso un aspetto più giovane e fresco. Tendenzialmente si tratta di nuance chiare, che combinate ai tagli di capelli che ringiovaniscono riescono a eliminare almeno otticamente qualche anno dal nostro volto. Naturalmente occorre tener conto di altri fattori, come il proprio colore naturale, l'età e la quantità di capelli bianchi per riuscire a individuare il colore giusto per ottenere un effetto anti age immediato.

Quale colore di capelli ringiovanisce il viso? Biondo champagne;

Biondo sabbia;

Biondo cenere. In quasi tutti i casi il biondo, dalla sua gradazione champagne a quella cenere, non ha davvero eguali. In linea di massima si deve optare per tonalità calde, lontane dal biondo platino (che è più netto e rigido), perché l'obiettivo è quello di addolcire i tratti del volto e di spostare lo sguardo verso i nostri punti forti.

Qual è la migliore tinta per capelli anti-age? Tonalità di biondo;

Tonalità di castano chiaro;

Tonalità caramello. Attenzione però, perché se da una parte il biondo ringiovanisce, dall'altra parte non si può fare di tutta l'erba un fascio. Come abbiamo accennato all'inizio, per scegliere un colore di capelli anti-age occorre tenere in considerazione diversi fattori. Il primo è il colore naturale: passare da un castano molto scuro a un biondo caldo può non sortire l'effetto desiderato. Meglio, invece, optare per tonalità più chiare dello stesso castano o, ancora, per il caramello. Lo stesso vale per chi parte da chiome molto scure, mentre chi ha i capelli rossi può tranquillamente giocare con il biondo. Il secondo fattore da considerare è la quantità di capelli bianchi. Chi ne ha pochi e si trova a suo agio con il proprio colore naturale non deve necessariamente fare una tinta più chiara, ma insieme al proprio hairstylist può trovare una soluzione alternativa schiarendo delle ciocche creando un effetto luce/ombra efficace per esaltare i propri punti di forza. L'obiettivo è sempre e soltanto uno: donare un aspetto più luminoso alla carnagione e ammorbidire l'impatto generale del viso, riempiendo otticamente quelle zone che, con l'età, si vanno a svuotare. Per approfondire: Capelli bianchi: quale colore invecchia prima?

Come si sceglie il colore anti-age giusto? Tono della pelle;

Sottotono della pelle;

Mix pelle-occhi-capelli. Oltre al colore naturale e alla quantità di capelli bianchi per scegliere la nostra tinta anti-age perfetta non possiamo trascurare le caratteristiche del nostro incarnato e il mix pelle-occhi-capelli. Ci viene in aiuto l'armocromia: facendo il test si possono infatti scoprire tutti i colori per capelli che ci stanno meglio, ma non solo. L'armocromia individua anche le tinte che fanno sembrare più giovani in modo da valorizzare al meglio i nostri colori naturali e ad enfatizzare i nostri punti di forza: optando per un colore ad hoc l'effetto ringiovanimento è garantito.

Come si scelgono le schiariture anti-age? Osservare i punti di forza del proprio viso;

Considerare il proprio colore naturale;

Rivolgersi a un professionista;

Fare un test dell'armocromia. Anche nel caso delle schiariture occorre tenere in considerazione i principi di cui abbiamo parlato precedentemente. Secondo l'armocromia chi appartiene alla stagione Estate può optare per mèches dall'argento al biondo cenere, mentre l'Inverno può optare per dei colpi di sole che vanno dal blu al melanzana. La Primavera può giocare con degradé o balayage che richiamino il rame e l'Autunno con ombrè dal castagna al biondo dorato. Come sempre è importante affidarsi a un professionista che sappia eseguire il lavoro anti-age nel modo giusto. Per approfondire: Quali schiariture fare ai capelli per sembrare più giovani?

Qual è il colore di capelli che invecchia di meno? Quello adatto al proprio incarnato;

Quello coniugato a un taglio di capelli ad hoc. Non esiste dunque un unico colore di capelli anti-age perché persino il biondo, che ringiovanisce, può non adattarsi al nostro incarnato. In più, occorre anche approfondire la questione tagli: il taglio deve dare al volume e dinamicità, o l'effetto del colore potrebbe essere insufficiente. A qualsiasi età sarebbe bene optare per tagli corti e medio corti, che vanno a creare un po' di movimento.

Che colore di capelli fare dopo i 50 anni? I castano chiari con tonalità calde

I biondi dorati

I biondi rosati Le tinte più adatte da provare a 50 anni, per esempio, sono quelle chiare o medie e dai toni caldi o freddi a seconda della propria tipologia di incarnato. Se si ha un incarnato che tende al giallognolo, per esempio, è meglio optare per un colore di capelli caldo come un biondo dorato o una tonalità cappuccino. Se si parte da un incarnato rosa, invece, meglio preferire un biondo più freddo e con sfumature rosate.

Che colore di capelli a 60 anni? Il biondo con riflessi più chiari

Il castano chiaro Se si hanno superato i 60 anni, ecco che il colore di capelli che meglio valorizza la chioma e il viso può essere un biondo o un castano chiaro, magari impreziosito da riflessi che lo schiariscano un po', andando anche a minimizzare la ricrescita dei capelli bianchi.

Che colore di capelli a 70 anni? Le sfumature caramellate

Il biondo dorato. Per le over 70, poi, le tonalità che meglio si addicono a impreziosire il volto e creare un effetto anti-age sono quelli del caramello e che virano all'oro. Delle sfumature calde, avvolgenti, che ingentiliscono i tratti del viso e che ne minimizzano i segni del tempo e la minor lucentezza della pelle. Per approfondire: Taglio di capelli a 70 anni: quale ringiovanisce?