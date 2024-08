Qual è la manicure che rispetta le unghie più di tutte?

La manicure che rispetta le unghie esiste davvero? Le mani sono una parte essenziale del corpo: possiamo quasi considerarlo un biglietto da visita. Ecco perché nel lungo periodo è importante scegliere manicure naturali e sane, pensate per rinforzare la struttura naturale delle unghie, idratare in profondità e permettere alla mano di ritrovare la sua bellezza naturale. Tutto questo, ovviamente, senza rinunciare all'occasionale smalto colorato che ci piace così tanto.

Come prendersi cura delle unghie rispettandole? Idratazione profonda del letto ungueale attraverso creme specifiche pensate per rinforzare, elasticizzare e rendere più sane le unghie nel lungo periodo, senza aggiunta di smalti.

attraverso creme specifiche pensate per rinforzare, elasticizzare e rendere più sane le unghie nel lungo periodo, senza aggiunta di smalti. Idratazione e nutrimento delle cuticole. La cuticola secca ed eccessivamente lunga appare antiestetica e non piace. Detto ciò, l'idratazione corretta (gli oli per cuticole servono proprio a questo) ammorbidiscono la pelle intorno all'unghia, rendendola malleabile a mobile senza doverla rimuovere.

delle cuticole. La cuticola secca ed eccessivamente lunga appare antiestetica e non piace. Detto ciò, l'idratazione corretta (gli oli per cuticole servono proprio a questo) ammorbidiscono la pelle intorno all'unghia, rendendola malleabile a mobile senza doverla rimuovere. Cura delle cuticole , che pur essendo considerate "antiestetiche" svolgono in ruolo di primaria importanza nella salute della mano. Evitiamo sempre di tagliarle, a meno che non sia il dermatologo a consigliarlo, e optiamo invece per spingerle con delicatezza in maniera che occupino meno spazio possibile.

, che pur essendo considerate "antiestetiche" svolgono in ruolo di primaria importanza nella salute della mano. Evitiamo sempre di tagliarle, a meno che non sia il dermatologo a consigliarlo, e optiamo invece per spingerle con delicatezza in maniera che occupino meno spazio possibile. Protezione delle mani. Oltre alla classica applicazione dei filtri solari, è fondamentale evitare che le mani entrino in contatto con sostanze aggressive come detergenti per i patti o per la casa: i guanti di silicone sono la barriera protettiva perfetta per questo. La manicure può essere realizzata anche a casa, ma è fondamentale il consulto di uno specialista per comprendere a fondo lo stato di salute dell'unghia e della pelle delle mani. Ragadi? Pellicine? Letto ungueale secco, unghie rigate o unghie scavate? Qualunque sia il tuo problema, esistono modi naturali per prendersene cura, passando dalla salute per poi arrivare, come ciliegina, alla resa estetica. Detto ciò, è possibile realizzare una manicure ovunque, a patto di disporre di prodotti di alta qualità e delle giuste conoscenze, così da limitare i danni.

Qual è la manicure più dannosa di tutte? Non esiste una manicure dannosa in sé: semipermanente, ricostruzione o smalto gel, così come dip powder, sono soluzioni eccellenti, eclettiche e divertenti per avere mani sempre in ordine, in ogni occasione. Il problema viene durante la rimozione dello smalto vecchio, quando ormai la ricrescita è visibile ed è necessario rimuovere lo strato di smalto con frese elettriche o solventi molto aggressivi. Una rimozione scorretta o troppo abrasiva dello smalto semipermanente o gel può effettivamente danneggiare il letto ungueale, rendendolo prono a infezioni, micosi e dolori generalizzati. Se la tua onicotecnica di fiducia conosce tutti i metodi necessari a rimuovere lo smalto, anche il più "difficile", dall'unghia, come per esempio la ricostruzione, puoi stare relativamente tranquilla e affidarti alle sue cure. La rimozione di uno smalto importante dovrebbe sempre essere effettuata da un esperto, capace di operare con delicatezza e senza provocare danni. Per approfondire: Cosa rovina maggiormente l'unghia: semipermanente o gel?

Quali sono vantaggi e rischi del semipermanente? Lo smalto semipermanente è la via di mezzo perfetta tra smalto tradizionale, che si asciuga all'aria, si rimuove con un po' di acetone ma si sbreccia facilmente, e lo smalto gel, che permette di dare colore e modificare forma e lunghezza dell'unghia. Se lo smalto classico mantiene lucentezza per pochi giorni, il semipermanente può rimanere spettacolare fino a 3-4 settimane, in base alle velocità di crescita dell'unghia. Come abbiamo già detto, si tratta di una via di mezzo: il semipermanente è perfetto per unghie in ordine tutto il giorno, tutti i giorni, ma a fare la differenza tra un vantaggio e un rischio per la salute dell'unghia non sono i prodotti utilizzati: è la rimozione. Di conseguenza, quando lo smalto viene rimosso, è necessario affidarsi a una specialista.