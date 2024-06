Qual è la differenza tra deodorante e antitraspirante?

Quali sono le differenze tra deodorante e antitraspirante? Deodoranti e antitraspiranti: si potrebbe aver sentito varie opinioni su quale sia meglio usare o sui potenziali benefici e rischi dell'uso di uno dei due, ma in realtà, l'uso di uno o dell'altro dipende dalle preferenze personali e dai problemi di cura della pelle o di salute. Analizziamo le principali differenze tra deodoranti e antitraspiranti e rispondiamo alle domande più frequenti. Da cosa dipende la «puzza di sudore»? In alcune occasioni, è possibile che gli odori corporei fisiologici s'intensifichino: la cosiddetta «puzza di sudore» può svilupparsi a livello ascellare, delle piante dei piedi e del cuoio capelluto e non è necessariamente associata a sudorazione eccessiva. Fisiologicamente, il corpo emana un odore caratteristico. Questo dipende principalmente dal tipo e dalla quantità di flora batterica presente che metabolizza sostanze secrete dalle ghiandole sudoripare o di derivazione chetinocitaria (cuoio capelluto = sudore e sebo; ascelle = sudore; piedi = sudore e cheratina). Anche l'intervento di determinati fattori come la presenza di condizioni patologiche, i cambiamenti ormonali di un soggetto sano, alcuni alimenti e l'assunzione di particolari farmaci possono influenzare l'odore del corpo. Quando si tratta di odore corporeo, è meglio usare deodorante o un antitraspirante? Le ascelle ospitano le ghiandole eccrine, che attivano e secernono sudore quando si è nervosi (sudorazione corticale), si mangiano cibi piccanti (sudorazione midollare) o si è surriscaldati (sudorazione ipotalamica). In generale, la sudorazione è il modo in cui il corpo regola la temperatura, quindi, anche se può essere fastidioso, è una parte necessaria della fisiologia umana.

Cos'è il deodorante? Un deodorante è un prodotto cosmetico che maschera semplicemente l'odore in qualunque punto del corpo venga utilizzato (solitamente sotto le ascelle). Come suggerisce il nome, i deodoranti proteggono la pelle dagli odori corporei indesiderati grazie ad uno strato di fragranza. Si tratta di prodotti che: inibiscono i batteri responsabili dell'odore del sudore quando incorporano ingredienti come il bicarbonato di sodio. Questa sorta di pellicola alcalina rende la pelle meno attraente per i batteri (breve promemoria: i batteri sono responsabili dell'odore sgradevole, non del sudore stesso). Oppure sono progettati per controllare i cattivi odori. Poiché nessuno degli ingredienti di queste formule blocca i dotti eccrini (ovvero il sudore), l'efficacia della quantità di umidità che possono controllare varierà da persona a persona. Pertanto, se si sta optando per un deodorante, tener presente che ci si deve abituare a sentire un po' di umidità sotto le braccia. Consiglio rapido: il deodorante deve essere applicato al mattino sulla pelle pulita e asciutta e dura circa 24 ore. I deodoranti sono sicuri da usare? I deodoranti sono sicuri da usare per la maggior parte delle persone in buona salute (nota: verificare sempre con il medico se si hanno dubbi specifici sulla propria salute) Tuttavia, sebbene i deodoranti siano posizionati come un'alternativa più naturale agli antitraspiranti, è importante riconoscere che anche i deodoranti più naturali possono contenere ingredienti irritanti. Per esempio, i deodoranti a base di bicarbonato di sodio - ingrediente indicato per assorbire l'umidità e neutralizzare gli odori ­– possono causare irritazione alla pelle in alcune persone. Inoltre, la fragranza di alcuni deodoranti naturali molti può provenire da oli essenziali, una causa comune di dermatite allergica da contatto.

Cos'è un antitraspirante? Gli antitraspiranti sono prodotti a base di sali alluminio: quelli più comuni includono cloridrato di alluminio, zirconio di alluminio e cloruro di alluminio. Questi agiscono bloccando temporaneamente i condotti del sudore e formando un tappo quando mescolati con goccioline di sudore: si previene così la traspirazione. Il flusso del sudore viene ostacolato e la pelle rimane più asciutta. Inoltre, con gli antitraspiranti viene a ridursi la generazione di cattivi odori da parte dei batteri, il che significa che possono anche prevenire l'odore corporeo. Gli antitraspiranti fanno male? Molti si chiedono se gli antitraspiranti siano sicuri o meno. Gli antitraspiranti sono sicuri da usare per la maggior parte delle persone in buona salute (ancora una volta, in caso di dubbi, consultare sempre il proprio medico). In passato, però, i sali di alluminio sono stati collegati al morbo di Alzheimer e al cancro al seno, ma non è ancora noto in modo definitivo se l'alluminio contenuto negli antitraspiranti contribuisca o meno a queste condizioni, e non ci sono dati di ricerca che lo dimostrino (Allam MF. Breast Cancer and Deodorants/Antiperspirants: a Systematic Review. Cent Eur J Public Health. 2016 Sep;24(3):245-247). Nemmeno l'American Cancer Society (ACS) ha dimostrato una causa-effetto diretta tra l'uso di antitraspiranti e un rischio più elevato di cancro al seno. Secondo l'ACS, «non ci sono studi epidemiologici validi nella letteratura medica che colleghino il rischio di cancro al seno e l'uso di antitraspiranti e pochissime prove scientifiche a sostegno di questa affermazione». Gli antitraspiranti sono sconsigliati solo in alcuni casi, come nel caso di un rene che funziona al 30% o meno. Questo perché gli antitraspiranti contengono piccole quantità di alluminio e possono danneggiare o porre potenziali problemi alle persone con malattia renale avanzata. Inoltre, sebbene di solito siano considerati più efficaci contro i cattivi odori, causano anche più irritazioni alla pelle (soprattutto se applicati sulla pelle appena rasata). Nel corso del tempo, il blocco dei condotti sudoripari con sali metallici può rischiare di causare la disfunzione delle ghiandole sudoripare.

Quali sono le differenze Che differenza c’è tra deodorante e antitraspirante? I due prodotti hanno scopi diversi: I deodoranti controllano l'odore, ma non impediranno di sudare

Gli antitraspiranti prevengono il sudore (nella maggior parte dei casi, inibiscono anche gli odori). Per farla breve: se non è motivo di discomfort avere un po' di umidità sotto le braccia e si desidera semplicemente tenere a bada l'odore del corpo, è possibile prendere in considerazione un deodorante. Vantaggi dell'utilizzo di un deodorante Anche se la sudorazione è salutare e rappresenta una funzione naturale del corpo, l'odore del corpo può talvolta essere imbarazzante. Ecco alcuni vantaggi derivanti dall'uso dei deodoranti: I deodoranti aiutano con l'odore mascherandolo e, a volte, aggiungendo fragranza, a seconda del prodotto.

I deodoranti non contengono sali di alluminio

I deodoranti formulati con ingredienti nutrienti per la cura della pelle come olio di cocco, burro di karitè e aloe, che possono aiutare a ridurre l'attrito sotto le ascelle. Vantaggi dell'utilizzo di un antitraspirante Per controllare la sudorazione in primo luogo, un antitraspirante è la strategia per cui optare. Ecco alcuni vantaggi derivanti dall'uso degli antitraspiranti: Gli antitraspiranti prevengono la sudorazione, evitando la sensazione di bagnato sotto le ascelle.

Gli antitraspiranti possono aiutare a evitare macchie bagnate sugli indumenti poiché mantengono la pelle asciutta.