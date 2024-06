Perché l'idratazione è fondamentale?

È fondamentale assicurare all'organismo il giusto apporto idrico sia per compensare le perdite causate dalla sudorazione, sia per mantenere costante la temperatura corporea. Di questo ne beneficia anche la pelle!

Non solo acqua, che è bene scegliere medio minerale o minerale per apportare minerali di rapido utilizzo: possiamo optare anche per tutti quei vegetali che in natura sono ricchissimi di acqua e minerali. I cetrioli e l'anguria aiutano a mantenere la pelle idratata grazie all'alto contenuto di acqua. Per arricchire l'acqua di gusto e proprietà antiossidanti sì al tè verde, che si può aromatizzare con frutta fresca, come pesche o melone o con erbe aromatiche come ad esempio la menta.

Quanto bere? Almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e cinque porzioni di frutta e verdura, così come consigliato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ottimi estratti di vegetali freschissimi, centrifugati o frullati idratanti, nutrienti e remineralizzanti.