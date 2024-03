Punti neri: cosa sono, perché si formano e come eliminarli

I punti neri si presentano soprattutto sul viso, in particolare nella "zona T" (mento, naso e fronte). In queste zone, infatti, le ghiandole tendono a lavorare maggiormente producendo più materiale sebaceo che si andrà a depositare nei pori. I punti neri possono comparire, però, anche in altre parti del corpo, come, ad esempio, su schiena o décolleté.

Cause

Punti neri: come e perché si formano?

Shutterstock

I punti neri (o comedoni aperti) derivano dai cosiddetti comedoni chiusi (o punti bianchi) che risultano, a loro volta, dall'accumulo di sebo, cheratina, impurità che si depositano sulla pelle e batteri a livello dei follicoli piliferi. In qualche caso, i comedoni chiusi possono dilatarsi ed aprirsi verso l'esterno, rendendosi evidenti sulla superficie cutanea: una volta a contatto con l'aria, il contenuto di tali inestetismi tende, infatti, a scurirsi, per le reazioni di ossidazione a cui è soggetto.

Una volta comparsi, i punti neri possono rimanere tali e quali per lunghi periodi, regredire, oppure degenerare a causa di fenomeni infiammatori.

L'infiammazione può verificarsi a causa di:

Aumento della produzione di sebo (materiale oleoso prodotto dalle ghiandole sebacee)

Formazione anomala di cheratina (la proteina che aiuta a formare capelli, pelle e unghie)

Aumento degli ormoni (androgeni)

Una maggiore presenza di batteri sulla pelle che predispone all'acne.

Nota Bene: quando si parla di "punti bianchi" si fa riferimento ai cosiddetti comedoni chiusi che non devono essere confusi con i "grani di miglio".

Punti neri: fattori predisponenti e/o aggravanti

I punti neri colpiscono comunemente gli adolescenti, ma possono verificarsi a qualsiasi età.

Nel periodo puberale, i comedoni aperti sono correlati in gran parte all'aumentata sintesi di ormoni sessuali. Questi messaggeri, in modo particolare il testosterone ed i suoi metaboliti (diidrotestosterone in primis), stimolano l'attività delle ghiandole sebacee; di conseguenza, la cute appare più oleosa ed i follicoli propensi all'ostruzione per accumulo di sebo.

Non a caso, punti neri e foruncoli sono manifestazioni tipiche della seborrea, una disfunzione delle ghiandole sebacee che porta ad una sovrapproduzione del loro secreto. Stagnando in seno ai follicoli, l'eccesso di sebo dà quindi origine ai comedoni.

Oltre alla seborrea, esistono varie condizioni capaci di causare o favorire la comparsa dei punti neri. Tra queste ritroviamo la mancanza di una regolare detersione cutanea e l'applicazione di alcuni cosmetici, come trucchi e creme grasse od oleose. Per questo, è molto importante rimuovere tali prodotti, sempre e comunque, prima di andare a dormire.

Va comunque precisato che non sempre è possibile determinare un'unica causa responsabile dell'insorgenza di questo inestetismo poiché in moltissimi casi i punti neri si formano in seguito alla concorrenza di svariati fattori.