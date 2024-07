Pulizia del viso: perché deve essere delicata?

Come si fa una perfetta pulizia del viso? Per fare una perfetta pulizia del viso occorre avere rispetto della pelle. Ciò significa che l'intera procedura deve essere delicata, contando su detergenti appositi e non aggressivi che non danneggino la cute né la barriera idrolipidica. In più, deve anche essere accurata, il giusto tempo per assicurarsi che tutte le impurità siano rimosse.

Cosa prevede una pulizia del viso? Demaquillage delicato;

Prima pulizia;

Esfoliazione (una volta a settimana);

Seconda pulizia;

Risciacquo con acqua tiepida;

Asciugatura delicata con un panno in lino o in microfibra;

Applicazione dei prodotti di skincare. La pulizia del viso fai da te non deve mai prescindere da questi step fondamentali e, se condotta con costanza, può dare ottimi risultati nel mantenere la pelle giovane e luminosa. Naturalmente gli step cambiano in base al momento in cui laviamo il viso: al mattino non servirà struccarsi, cosa che invece sarà fondamentale alla sera. La doppia detersione è poi importantissima, ma va fatta solo alla sera: questa pratica prevede che la pelle sia sottoposta a due fasi di pulizia, una preliminare per togliere il makeup e le impurità accumulate durante il giorno con un detergente oleoso o molto ricco di nutrienti e la seconda che va ad agire più in profondità e prevede l'uso di uno schiumogeno o di una mousse, che purifica la cute senza togliere idratazione. Al mattino la basta invece una detersione più leggera e delicata. Anzi, a voler essere precise, durante la skincare mattutina sarebbe meglio optare per un tonico dopo l'asciugatura, prima di procedere al resto della routine. Per approfondire: Pelle luminosa e pulita: detergenti viso e gesti per illuminare

Come rendere delicata la pulizia del viso? Assicurarsi che la temperatura dell'acqua sia corretta;

Usare i prodotti giusti;

Assicurarsi che la detersione sia adeguata alla stagione;

Rispettare le necessità della pelle. Una pulizia del viso sbagliata può indebolire le difese naturali della pelle, intaccando il microbioma della cute e danneggiando le naturali barriere protettive che contrastano macchie, arrossamenti, prima rughe e perdita di tono. La prima cosa da fare è assicurarsi che la temperatura dell'acqua si corretta: deve essere tiepida, tendente al freddo, perché troppo calda può risultare aggressiva. Poi, occorre essere certe di usare i prodotti giusti per il proprio viso e, per questo, sarebbe anche consigliabile consultare un dermatologo. Fondamentale è anche adeguare a detersione alla stagione: l'estate e l'inverno richiedono detergenti diversi, più nutrienti per le stagioni fredde e più delicati per le stagioni calde. Infine, un punto scontato ma non troppo: ricordiamo di rispettare le esigenze specifiche della pelle. Cerchiamo di capire sempre come risponde ai trattamenti, per preservare la sua barriera protettiva e contrastare l'invecchiamento.

Cosa evitare quando si pulisce il viso? Prodotti troppo aggressivi;

Prodotti non adatti alla pelle;

Tendenza a strofinare;

Agire di fretta. Una detersione delicata e rispettosa delle esigenze della pelle deve essere quindi per prima cosa delicata. No a prodotti aggressivi che lasciano la classica sensazione della pelle che tira, scrub ed esfolianti che non siano specificamente formulati per il viso o routine frettolose, che non danno tempo alla cute di assorbire i nutrienti e adattarsi ai diversi step.

Come detergere la pelle sensibile? Leggere accuratamente i codici INCI dei prodotti;

Fare dei test cutanei;

Usare detergenti con ingredienti lenitivi. Leggere il codice INCI dei prodotti è alla base della corretta detersione della pelle sensibile. Particolarmente delicata, questo tipo di cute richiede attenzioni molto particolari e prodotti specifici che non ne intacchino l'equilibrio idrolipidico. Evitiamo quindi siliconi, petrolati, parabeni e tensioattivi che non sono dermocompatibili e possono irritare, provocando reazioni allergiche. Se ne abbiamo modo, è sempre fare dei brevi test cutanei su una piccola area della nostra pelle (generalmente il polso). La nostra scelta dovrebbe sempre virare verso prodotti con ingredienti emollienti o lenitivi, ma se possiamo permettervi di darvi un consiglio in caso di pelle delicata la cosa migliore è sempre rivolgersi a un dermatologo di fiducia, che saprà consigliare i migliori prodotti da usare nella propria routine quotidiana.

Qual è la differenza fra pulizia del viso quotidiana e professionale? La differenza fra la pulizia del viso che svolgiamo quotidianamente e quella professionale sta tutta negli step che la professionista o il professionista esegue durante l'appuntamento. Si tratta di passaggi che potremmo anche fare da sole, ma che affidati a un'esperta del settore diventano sicuramente più accurati. Per approfondire: Pulizia del viso: fai da te e dall'estetista

Come si fa la pulizia del viso dall'estetista? Detersione;

Irrorazione con vapore caldo;

Esfoliazione;

Rimozione manuale delle imperfezioni;

Seconda detersione;

Applicazione di un tonico;

Applicazione di un siero;

Applicazione di una maschera;

Applicazione di una crema idratante;

Massaggio delicato. La pulizia del viso effettuata dall'estetista è ovviamente più complessa rispetto a quella fai da te, oltre che più invasiva e per questo motivo non andrebbe fatta più di una volta al mese. Questo tipo di trattamento segue principalmente i medesimi step di quella casalinga, ma oltre a usare prodotti professionali, rimuove manualmente le imperfezioni come brufoli e punti neri, e effettua dei massaggi tra uno step e l'altro. Una pulizia del viso professionale aiuta a detergere la pelle in modo più profondo rispetto alla semplice routine quotidiana: grazie agli strumenti e ai prodotti utilizzati durante il trattamento, è possibile eliminare le impurità anche dai pori più ostinati e stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, con grandi benefici in termini di luminosità e tono della pelle.